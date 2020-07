Frauenfelder Kantischüler drängen mit klimaneutraler Schoggi an die Spitze: Die Mü-Company erhält eine europäische Auszeichnung An Preisen fehlt es dem besten Miniunternehmen der Schweiz bis anhin nicht. Aus dem Freifachprojekt der Kantonsschule Frauenfeld könnte schon bald ein richtiges Unternehmen werden. Amina Mvidie 28.07.2020, 04.10 Uhr

Ein Teil der Mü-Company: Designverantwortliche Naroa Schweizer (im Vordergrund) mit Sara Meister, Luc Brem, Nadine Aeschlimann, Manuel Krenböck und Tara Berchtold. (Bild: Donato Caspari)

Worum geht's?

In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) bietet die Kantonsschule Frauenfeld das Freifach «Entrepreneurship» an.

YES organisiert verschiedene Projekte im wirtschaftlichen Bereich, darunter auch ein praxisorientiertes Wirtschaftsprogramm für Jugendliche.

Schülerinnen und Schüler können begleitet von einer Lehrperson während eines Jahres ein eigenes Miniunternehmen aufbauen.

Die Idee dahinter: Die im Unterricht erlernte Theorie in der Praxis anzuwenden und umzusetzen. Die besten Unternehmen werden am Ende des Projektjahres mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.

Auf dem Schulgelände der Kantonsschule Frauenfeld herrscht Stille. Die Fahrradunterstände sind unbenützt, die Gänge leer. Während der Sommerferien meiden die meisten Schülerinnen und Schüler ihre Klassenzimmer. Nicht so das 14-köpfige Team der Mü-Company rund um Wirtschaftlehrerin Stéphanie Tschanz. Seit vergangenem Herbst verkaufen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Freifaches klimakompensierte Schokolade. Dabei sind sie so erfolgreich, dass sie auch in ihren Ferien ab und zu Zeit in der Schule verbringen.

Mit der Mü-Company haben die Jugendlichen bereits einige Wettbewerbe gewonnen, unter anderem den Titel als bestes Miniunternehmen der Schweiz. Dieser verschaffte ihnen den Eintritt in das europäische Finale in Portugal, wo CEO Sara Meister vergangenes Wochenende die «Leadership»-Auszeichnung erhielt. Doch mit diesen Preisen wollten sie sich noch lange nicht zufriedengeben, sagt Naroa Schweizer. Sie ist der kreative Kopf der Truppe und sagt:

«Wir wollen weitermachen.»

Für sie und ihre Kollegen sei es inzwischen mehr als nur ein Schulprojekt. Wirtschaftslehrerin und Begleiterin des Projektes Stéphanie Tschanz zeigt sich begeistert:

«Die ganze Klasse ist sehr ambitioniert und verfügt über den gewissen Gewinnerspirit.»

Pro zehn Tafeln einen Baum

Mit einem Mü Grosses bewirken. Das ist der Leitgedanke der Mü-Company. Deren Mitglieder waren sich von Anfang an einig, dass ihr Produkt umweltfreundlich sein sollte. Daher beziehen sie die Kakaobohnen für ihre Schokolade aus nachhaltigem Anbau von fair bezahlten Kleinbauern in Ghana, Ecuador und Venezuela. Damit ist das Produkt aber noch nicht klimakompensiert. Über die Organisation One Tree Planted pflanzen sie pro zehn Tafeln Schokolade zudem einen Baum.

Hergestellt wird die nachhaltige Schokolade in der Confiserie Hirschy in Wil. Diese stellt der Mü-Company deren Spezial-Couverture zur Verfügung und giesst die Schokolade. Das Team verpackt die Tafeln dann eigenhändig in biologisch abbaubare Folien. Die Idee für eine klimaneutrale Produktion komme nicht von ungefähr, sagt Naroa Schweizer:

«Unsere Generation hat wahrscheinlich den Auftrag, die Umwelt zu retten.»

Schliesslich habe ihre Generation die «Fridays for Future»-Bewegung ins Leben gerufen, ergänzt sie.

Wenn das Projektjahr und die Zusammenarbeit mit Young Enterprise Switzerland im August zu Ende geht, will ein Teil des Teams eine Neugründung wagen. «Inzwischen sind einige von uns volljährig, daher sollte es rechtlich kein Problem sein», sagt Schweizer. Welche Rechtsform es werden sollte, stehe noch nicht fest. Stéphanie Tschanz vermutet jedoch, dass sogar eine GmbH in Frage kommen könnte. Sie sagt: «Potenzielle Unterstützer haben sich bereits per E-Mail gemeldet.»