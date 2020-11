Frauenfelder Covid-19-Fonds soll Ende 2023 aufgelöst werden Die Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration des Frauenfelder Gemeinderates beantragt für den Covid-19-Unterstützungsfonds leichte Anpassungen. Das Stadtparlament befindet am 18. November darüber. Mathias Frei 09.11.2020, 04.33 Uhr

Der Gemeinderat tagt noch vor der Verschärfung des Bundesrates ohne Maske im Grossen Bürgersaal des Rathauses. Bild: Andrea Stalder,

20. August 2020

Wenn es nach dem Willen der gemeinderätlichen Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration (GPK F+A) geht, so bekommt der Covid-19-Unterstützungsfonds, der am 18.November in den Gemeinderat kommt, ein Ablaufdatum. Dies ist ein Teil des GPK-Antrags zum Reglement betreffend «Fonds zur Minderung der negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die örtliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben der Stadt Frauenfeld».