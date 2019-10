Frauenfelder Cineasten feiern den 25. Geburtstag ihres Arthouse-Kinos

Älterwerden Gopf, schon 25 Jahre. Als wäre es vorgestern gewesen, sind mir die Nächte Ende der 1990er-Jahre geblieben. Damals im alten Cinema Luna an der Bahnhofstrasse. Als man noch rauchen und schwofen konnte nach dem Film in der kleinen Kinobar, weil der Operateur der beste Kumpel war und man in der Kanti noch Zeit dafür hatte. Einmal lief eine Bob-Marley-Doku in der Nocturne, nüchtern war da niemand. Das Luna prägte mich cineastisch, und die Luna-Filme machten mich weinen. Nach «Dancer in the Dark», dieser himmeltraurigen Geschichte von Selma, rollten bei mir die Tränen. Die von mir damals angehimmelte Kinobegleitung wusste nicht damit umzugehen. Es kam zu keiner Heirat. Mittlerweile bin ich emotional gefestigt. Und das Luna begleitet mich immer noch. (ma)