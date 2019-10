Frauenfelder brüten über Bohnen statt Begonien Eine Gruppe Frauenfelder Enthusiasten macht sich am Nachtlabor daran, aus den Wünschen zur Stadtentwicklung Wirklichkeit werden zu lassen. Stefan Hilzinger

Teilnehmerinnen am Nachtlabor machen sich vor dem Stadtplan der Wünsche ihre Gedanken. (Bild: Stefan Hilzinger)

Mangel an Wünschen herrscht nicht. Zu Dutzenden, wenn nicht gar zu Hunderten stehen sie auf dem zwei mal drei Meter grossen Stadtplan vor der Coworking-Space an der Bahnhofstrasse. Doch wie aus den zig Wünschen des Stadtentwicklungsprojektes «Café des Visions» Werke werden, steht auf einem anderen Blatt. Beziehungsweise auf den Blättern, die Stadtentwicklerin Sabina Ruff gegen Ende des donnerstäglichen Nachtlabors kurz vor 22 Uhr mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bespricht.

Keine Idee ist zur klein, um angepackt zu werden

Es ist eine kleine Gruppe Enthusiasten, die während vier Stunden bei Kürbissuppe, Brot und Bier darüber brütet, wie aus Wünschen Wirklichkeit wächst. Es ist ein Abend der unbegrenzten Möglichkeit. Wenn und Aber dürfen ruhig mal ausser Acht gelassen werden. «Open Space» heisst das im soziokulturellen Jargon. «Keine Idee ist zu klein oder zu gross, um nicht angepackt zu werden», sagt Künstlerin Anna Graber. Sie hat die Visionen, Anregungen und Wünsche an die weitere Entwicklung Frauenfelds vergangenen Sommer in den Quartieren gesammelt und als Stadtplan der Wünsche sichtbar gemacht.

Viel Verkehr und Verpflegung

Die Werktätigen im Nachtlabor kennen sich meist, aus gemeinsamen Projekten, wie den offenen Gärten Frauenfeld etwa oder aus der Lokalpolitik. Völlig unbeschlagen ist in der überschaubaren Runde niemand. Zwei Themenkreise kristallisieren sich heraus: Verkehr und Verpflegung, darunter etwa «flächendeckend Tempo 30 im Siedlungsgebiet», «günstigere Busbillette», ein «Langer Tisch» für gemeinsame Mittagspausen oder eine mobile Suppenküche.

Lebensmittel aus dem Lebensmittelpunkt

Jemand bringt die Vision einer «Essbaren Stadt» ins Spiel. Andernach in Deutschland sei so eine Stadt. Da bepflanzt die Verwaltung öffentliche Flächen etwa mit Kürbissen, Tomaten oder Kartoffeln statt mit Rasen oder Zierpflanzen. Gemüse und Früchte darf die Bevölkerung frei ernten. Arbeitslose kümmern sich um die gemeinschaftlichen Nutzgärten. Hochbeete in Tempo-30-Zonen brächten lokale Lebensmittel aus dem verkehrsberuhigten Lebensmittelpunkt hervor. Das geistige Auge sieht einem, die Trauben schon in den Mund wachsen.

Freiwillige vor!

«Wem darf ich nun das Projektblatt übergeben?», weckt Sabina Ruff die Teilnehmenden aus den Tagträumen. «Ja, und was soll damit machen? Ich hab doch die nächsten zwei Jahre gar keine Kapazität», fragt jemand. Die Idee weiterspinnen, verbündete Suchen, Allianzen schmieden, heisst die Antwort. Dran bleiben, nötigenfalls halt einfach unters Kopfkissen legen. Und dann, ja dann auch den Wenns und Abers kämpferisch ins Auge blicken. «Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft.»