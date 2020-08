Frauenfelder Altstadthäuser erhalten eine Frischzellenkur Die Sanierungsarbeiten im Innern der altehrwürdigen Liegenschaften am Bankplatz dauern noch bis September. Samuel Koch 13.08.2020, 04.10 Uhr

Die Liegenschaften der Credit Suisse am Frauenfelder Bankplatz. Bild: Samuel Koch

Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA) ist heute wohl nur noch den wenigsten wirklich ein Begriff. Die heute allerseits als Credit Suisse (CS) bekannte Bank übernahm die Liegenschaften am Bankplatz 1 bis 3 in der Frauenfelder Altstadt vor 103 Jahren, als sie eben noch SKA hiess und das Handelsgeschäft von der konkursiten Hypothekarbank übernahm. So steht es im Buch «Frauenfelder Gaststätten damals – eine historische Beizentour» von Lokalhistoriker Angelus Hux.