Frauenfelder Waffenlauf 2021 pandemiebedingt abermals abgesagt

Coronavirus GGG wäre in der Praxis zu aufwendig: Deshalb ist der «Frauenfelder» 2021 abermals pandemiebedingt abgesagt Für die Veranstalter des traditionellen Laufsportanlasses war klar, dass sie nur die Vollversion durchführen wollen. Das wäre aber aufgrund der aktuell geltenden Covid-19-Schutzmassnahmen eine grosse Herausforderung gewesen. Der nächste «Frauenfelder» soll am 20.November 2022 stattfinden. 18.08.2021, 05.10 Uhr

Der Start des Frauenfelder Militärwettmarsches 2019 auf dem Marktplatz. Bild: Andrea Stalder (17.November 2019)

(red) Am 21.November hätte heuer der «Frauenfelder» stattfinden sollen, nachdem vergangenes Jahr pandemiebedingt eine Absage erfolgte. Nebst dem Militärwettmarsch wären auch ein Marathon, Halbmarathon und Juniorenlauf auf dem Programm gestanden. Doch auch dieses Jahr kann der Laufanlass nicht stattfinden, wie die Veranstalter mitteilen. Man habe beschlossen, die Veranstaltung nur als Vollversion durchzuführen, also ohne Teilnehmerbeschränkung, verkürzte Strecke oder Verteilung auf mehrere Tage. Das hätte geheissen, dass bei üblicherweise 2500 Läuferinnen und Läufern nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen zugelassen gewesen wären. In der Praxis wäre aber die Separierung von Läufern, Betreuern und Zuschauern zu aufwendig gewesen. Der nächste «Frauenfelder» soll am Sonntag, 20.November 2022, stattfinden.