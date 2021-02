Frauenfeld/Dettighofen «Nicht einmal unsere Mutter hat uns erkannt»: Zwei Schwestern verwandeln sich für einen Werbespot in Schulmädchen Tabitha Munagapati vom Amt für Kultur der Stadt Frauenfeld und ihre Schwester Debbie Munagapati spielten in einem Werbespot für die Post mit. Mathias Frei 01.02.2021, 05.00 Uhr

Eine Szene aus dem Werbespot «Die Post – Älpine»: Als blaues Schulmädchen steht oben in der Mitte Tabitha Munagapati, das rosafarbene Schulmädchen rechts aussen ist Debbie Munagapati. Bild: Screenshot pumpkinfilm.ch

Die Post ist für alle da. Jetzt auch für die Sennerin, die im Sommer auf einer Alp Geissen hütet und im Winter in einem Spital arbeitet. Die Gruppenfitness macht und an Cosplay-Partys geht. Bei Letzterem hilft im neuesten Werbespot der Post auch eine Mitarbeiterin der Stadt Frauenfeld mit, dass die Post gemäss ihrem landläufig bekannten Slogan für alle da ist.

Tabitha Munagapati

Hobby-Schauspielerin Bild: PD

Tabitha Munagapati arbeitet Teilzeit als Assistentin im städtischen Amt für Kultur – und ist im visuell durchaus ansprechenden 28-Sekunden-Film «Die Post – Alpine» zu sehen. Die 26-Jährige mimt im Spot, den Regisseur Alex Feil für die Zürcher Filmproduktionsfirma Pumpkinfilm verantwortet hat, in Form eines hellblau gestylten Schulmädchens mit Geweih eine Cosplay-Partywütige.

Der Werbespot läuft seit gut zwei Wochen auf Kanälen von SRF und Schweizer Privatfernsehsendern, ist in den sozialen Medien zu sehen und soll dereinst auch in Schweizer Kinos zu sehen sein. Für Tabitha Munagapati war der Dreh ihr erster Ausflug in die Welt des Schauspiels.

Debbie Munagapati

Profi-Musicalschauspielerin Bild: PD

Nebst ihrem Job bei der Stadt studiert sie Germanistik und Filmwissenschaften. Bühnenerfahrung hat sie aber schon reichlich. Denn sie ist Teil des Schwestern-Gesangstrios Mahilasong. «Auch daheim haben wir immer viel gesungen. Zu Weihnachten hat unsere Mutter mit mir und meinen zwei Schwestern jeweils ein Krippenspiel aufgeführt.»

Gesucht war ganze Cosplay-Gruppe

Auf das Casting für den Werbespot wurde Debbie Munagapati aufmerksam, die älteste der aus Dettighofen stammenden Munagapati-Schwestern. Die 30-Jährige ist freiberufliche Musicaldarstellerin und spielt im Post-Werbespot das rosafarben gestylte Schulmädchen an der Cosplay-Party. Wenn man es nicht wüsste, würde man die beiden Schwestern nicht wiedererkennen. Tabitha Munagapati meint:

«Nicht einmal unsere Mutter hat uns erkannt.»

Debbie Munagapati ist leidenschaftliche Cosplayerin. Als sie vergangenen Frühling auf das Casting für den Werbespot aufmerksam wurde, wusste sie gleich, dass sie diesen Auftrag wollte. Coronabedingt waren nicht Einzeldarsteller gesucht, sondern man musste sich als ganze Cosplay-Gruppe bewerben. Tabitha machte nur Debbie zuliebe mit. Debbie Munagapati stellte eine Gruppe zusammen, schickte Fotos und Videos ein.

Der Werbespot «Die Post – Alpine». Video: youtube.com/Publicis Switzerland

Im Juni kam der Bescheid, dass die Schwestern in der engeren Auswahl seien. Dann ging lange nichts mehr – bis Tabitha Munagapati im Frühherbst die Einladung zum Fitting, der Ankleideprobe erhielt. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, was für allgemeines Unverständnis sorgte. Debbie Munagapati sagt:

«Wir hatten eigentlich gedacht, dass das Casting gar nicht mehr stattfinden würde.»

Beim Fitting stellte sich dann heraus, dass die Produktionsfirma bei den Vornamen nicht genau hingeschaut hatte und aufgrund der optischen Ähnlichkeit immer nur von einer Munagapati-Schwester ausgegangen war. Debbie rutschte so in den Filmdreh. Dieser ging im Herbst auf einem Schloss im Aargau vonstatten und dauerte für die Munagapatis einen Tag. Die Hälfte verbrachten die Schwestern in der Maske. «Es gab ein grosses Buffet», sagt Tabitha Munagapati. Und die ältere Schwester erzählt:

«Bei unserer Szene wurden gefühlt hundert Takes gefilmt.»

Filmwissenschaftsstudentin Tabitha Munagapati ist visuell sehr angetan vom Endprodukt. Für sie wird es aber wohl ein einmaliger Ausflug in die Welt des Films sein, während solche Produktionen für Debbie Munagapati auch in Zukunft tägliches Brot bedeuten.

Werbespot: pumpkinfilm.ch

Ein Kostümspiel mit Japan als Ursprung

Cosplay versteht sich als eine Mischung aus Performancekunst und Fanpraxis. Ein Cosplayer ahmt mit Kleidung, Maske, Frisur, Accessoires und Verhalten einen fiktiven Charakter aus Animes, Mangas, Comics, Videospielen, Film, Fernsehen oder auch aus der fiktionalen Literatur nach. Der Begriff Cosplay setzt sich aus «costume» und «play» zusammen, heisst also so viel wie Kostümspiel. Die Wortschöpfung tauchte erstmals 1983 in einer japanischen Manga-Zeitschrift auf. Ab den 1990er-Jahren schwappte der Cosplay-Boom nach Europa und in die USA. Auch in der Schweiz gibt es eine aktive Cosplay-Szene und einige Veranstaltungen. Am grössten ist die «Fantasybasel», die coronabedingt 2020 nicht stattfand. Im Jahr 2019 kamen an drei Tagen 54000 Besucher in die Messe Basel. (ma)