Frauenfeld «Zwischennutzung bis zu zehn Jahren und Botschaften für Projektentwicklung sowie Detailkonzept»: Stadtrat gibt Einblick in die Strategie zur Übernahme der Stadtkaserne Im Jahr 2023 soll die Stadt die Kaserne im Baurecht vom Bund übernehmen. Bis dahin gibt es aber noch einige Herausforderungen, wie es in der Beantwortung des Stadtrates auf einen überparteilich abgestützten Vorstoss aus dem Gemeinderat heisst. Entscheidend sei auch die Vergabe der TKB-Millionen, worüber die Thurgauer Bevölkerung entscheidet. Samuel Koch Jetzt kommentieren 27.01.2022, 11.45 Uhr

Die Stadtkaserne ist eines von sieben Schlüsselgebieten in der Kooperationsplan der Stadtentwicklung. Bild: Reto Martin (11.11.2021)

Geschichte der Frauenfelder Stadtkaserne in aller Kürze: Seit 1712: Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung.

Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung. 1860: Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde.

Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde. 1861: Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen.

Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen. 25. März 1863: Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner.

Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner. 10. Mai 1865: In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt.

In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt. 1. Januar 1886: Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620'000 Franken der Eidgenossenschaft.

Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620'000 Franken der Eidgenossenschaft. 1984/1997: Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld.

Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld. 1999: Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück.

Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück. 2006/2007: Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren.

Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren. 2008: Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz.

Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz. 2018: Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz.

Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz. 2019: Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben.

Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben. 2020: Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 123 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen.

Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 123 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen. 2023: Die Schweizer Armee wird nach 158 Jahren aus der Frauenfelder Stadtkaserne ausziehen und das Areal der Stadt im Baurecht überlassen.

Die Übergabe naht. Deshalb rückt die Stadtkaserne immer mehr in den Fokus. Nachdem der Bund angekündigt hat, das rund 14'000 Quadratmeter grosse Areal an bester Lage 2023 definitiv zu entmilitarisieren und der Stadt Frauenfeld im Baurecht zu überlassen, steigt das Interesse an der Strategie der Stadt. So haben sich nach der Gründung des überparteilich abgestützten Vereins Unsere Stadtkaserne mehrere bürgerliche Gemeinderäte zusammengeschlossen und die Einfache Anfrage mit dem Titel «Stadtkaserne wie weiter - die Armee zieht aus und dann?» eingereicht.

Jetzt liegt die Beantwortung des Stadtrates auf die acht Fragen der Gemeinderäte Reto Brunschweiler (FDP), Renate Luginbühl (EVP), René Gubler (SVP), Beda Stähelin (Mitte) und Christian Mader (EDU) vor, in welcher der Stadtrat Einblick in seine Strategie zur Übernahme der Stadtkaserne gibt.

Die fünf Vorstösser: René Gubler, Christian Mader, Renate Luginbühl, Beda Stähelin und Reto Brunschweiler. Bild: PD/SGT

Die Überführung in eine zivile Nutzung sei von zentraler Bedeutung für die ganze Stadtentwicklung. Deshalb steht die Stadtkaserne auch als alleiniges von insgesamt sieben städtischen Schlüsselgebieten im Koordinationsplan Stadtentwicklung. Der Stadtrat schreibt:

«Der bauliche Zustand der Kaserne und die vorteilhafte Gliederung der Anlage ermöglichen es, die Stadtkaserne bereits nach unmittelbarer Übernahme mit Zwischennutzungen zu beleben, mit minimalen Ertüchtigungen, bei gleichzeitiger Planung und Umsetzung weiterer Renovationsschritte.»

Der Gesamtstadtrat an der Seite von Stadtschreiberin Bettina Beck: Fabrizio Hugentobler, Barbara Dätwyler Weber, Andreas Elliker, Elsbeth Aeppli Stettler und Anders Stokholm. Bild: Kevin Roth (08.06.2021)

Die Verantwortung beim Gesamtprojekt Stadtkaserne trägt das Departement für Bau und Verkehr (DBV) von Stadtrat Andreas Elliker, wobei Ämter anderer Departemente ebenfalls betroffen seien und es deshalb eine interdepartementale Zusammenarbeit bedarf. Eine eigene Projektorganisation innerhalb des DBV existiere seit rund einem Jahr, wobei der Stadtrat betont, dass «man die Vorarbeiten mit dem internen Fachpersonal knapp leisten» konnte. Deshalb benötige es für die weiteren Schritte eine ausgewiesene Person für die Projektentwicklung im Immobilienbereich mit Erfahrung im Portfoliomanagement. Der Stadtrat kündigt diesbezüglich eine baldige Botschaft mit entsprechendem Kreditantrag zuhanden des Gemeinderates an.

Botschaft mit Kreditantrag auch für Detailkonzept

Einem von den Vorstössern befürchteten Leerstand der Stadtkaserne ab 2023 entgegnet der Stadtrat mit Plänen für eine Zwischennutzung über einen Zeitraum von zwei bis zehn Jahren. Gleichzeitig soll die Stadtkaserne in Etappen renoviert werden. Ein Detailkonzept unter anderem mit Plänen für die Organisation, den Betrieb und die Kommunikation will der Stadtrat während des zweiten Semesters 2022 vorlegen. Auch dafür sieht der Stadtrat eine Botschaft mit Kreditantrag vor.

Das Stadtkasernenareal mit dem Kopfbau im Vordergrund. Bild: Reto Martin

Mit dem Kommunikationskonzept, das auch einen Zeitplan beinhaltet und demnächst ausgearbeitet wird, sollen in diesem Frühjahr weitere Details zur Stadtkaserne an die Öffentlichkeit gelangen. Weiter schreibt der Stadtrat:

«In einem zweiten Schritt wird die Kommunikation für die städtische Volksabstimmung aufgegleist und in einer dritten Phase die Marketingkommunikation erfolgen.»

Eine Volksabstimmung ist deshalb vonnöten, da die Kosten für die Übernahme im Baurecht die Finanzkompetenz des Gemeinderates von maximal zwei Millionen Franken übersteigen dürfte. Was die Finanzen betrifft, soll die Stadtkaserne in Zukunft aber selbsttragend funktionieren. «Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Stadt weder Verluste noch Gewinne macht und die Mieter die Investitionen wie etwa einen Innenausbau sowie den Unterhalt finanzieren», schreibt der Stadtrat. Er kann sich indes vorstellen, dass Vorleistungen aus der Stadtkasse geleistet werden. Das sei aber abhängig von der Höhe des Betrages, dem Umfang der privaten Nutzungen gemäss Immobilienmarkt sowie dem Zuspruch der TKB-Millionen ab.

Das Obere Mätteli mit Doppelreithalle und Stadtkaserne, im Jahr 1866. Bild: PD

Markt Thurgau und Nexpo als heisse Eisen im Feuer

Trotz gutem Rating noch ungewiss sind die 40 Millionen Franken aus dem Gewinn der TKB-Partizipationsscheine, über dessen Verteilung die Stimmberechtigten im Kanton Thurgau nach einer Empfehlung des Grossen Rates in den nächsten Monaten befinden werden. Erst dann ist klar, ob das Projekt Markt Thurgau zum Fliegen kommt, das ein wesentlicher Bestandteil des Nutzungskonzeptes für die Stadtkaserne sei. Weiter führt der Frauenfelder Stadtrat aus:

«Je mehr öffentliche Gelder zur Verfügung stehen, desto höher wird der Anteil an öffentlichen und publikumsorientierten Nutzungen ausfallen.»

Blick auf eine Illustration des Projekts Markt Thurgau mit Sicht aus östlicher Richtung. Bild: PD

Falls die TKB-Millionen nicht wie vom Stadtrat erhofft nach Frauenfeld fliessen sollten, würde ein grösserer Teil der Flächen der Privatwirtschaft zur Verfügung gestellt, wodurch der Anteil der Marktmieten steigen würde. Die privaten Nutzungen könnten auf den Kopfbau konzentriert und alle übrigen Gebäudeteile und den Kasernenhof der Öffentlichkeit zugänglich machen. Als zweites heisses Eisen im Feuer führt der Stadtrat die Nexpo auf, bei der zwischen 2026 und 2028 grosse Schweizer Städte – darunter auch Frauenfeld – zu einer dezentralen Landesausstellung einladen.

Noch offen zum Thema Stadtkaserne und Markt Thurgau ist eine Einfache Anfrage von Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges. Er will vor allem wissen, ob der Markt Thurgau bei der Stadt höhere Priorität geniesst als das geplante Holzhochhaus von Lignum Ost auf dem Unteren Mätteli, das ebenfalls ein Projekt für die Vergabe der TKB-Millionen eingereicht hat.

