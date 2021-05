Frauenfeld Zweimal für die Sicherheit und für die Familie: Ein Porträt über den frisch gewählten Gemeinderatspräsidenten Claudio Bernold Auf den Eishockeyschiedsrichter folgt der Fussballschiedsrichter: FDP-Gemeinderat Claudio Bernold präsidiert seit dieser Woche den Frauenfelder Gemeinderat. Der 51-Jährige blickt voraus auf seine Zeit als höchster Frauenfelder und sagt, worauf er in der Politik Wert legt. Samuel Koch 13.05.2021, 15.55 Uhr

Claudio Benold mit Racket und Ball auf dem Platz seines Tennisclubs Frauenfeld bei der Festhalle Rüegerholz. Bild: Donato Caspari

Die Parallelen sind augenscheinlich. Zweimal hätte das Leben von Claudio Bernold eine komplette andere Richtung nehmen können. Dann stünde der 51-Jährige heute möglicherweise bei Champions-League-Spielen mit Trillerpfeife auf dem Rasen. Oder aber er kümmerte sich in den USA als Sportmarketingfachmann der Firma Octagon um die Belange von Sportstars wie Tennisspielerin Martina Hingis oder Schwimmstar Michael Phelps. Hätte, hätte, Fahrradkette. Denn beides Mal entschied sich Bernold für die Sicherheit. Für die Familie. Für seine Frau und für seine drei Kinder.

Als ehemaliger Sportlehrer mit einer Ausbildung zum Marketingplaner heuerte er in den 90ern bei Octagon an, entschied sich aber gegen einen Umzug nach Washington, obwohl ihm dort eine steile berufliche Karriere gewiss gewesen wäre. Als junger und aufstrebender Fussballschiedsrichter strebte er zwar nach mehr, schaffte aber den definitiven Sprung in die höchste Liga nicht, obwohl er in der Challenge League über 70 Spiele leitete. Dank dieser Fügungen sitzt FDP-Gemeinderat Claudio Bernold heute dem Frauenfelder Stadtparlament vor, am Mittwochabend hat ihn der Rat mit Bravour zum höchsten Frauenfelder gewählt.

Ein Fussballschiedsrichter hat also das Zepter von Eishockeyschiedsrichter Elio Bohner übernommen. Sind Schiedsrichter prädestiniert, um den Gemeinderat zu führen?

«Richten ist eigentlich das falsche Wort. Viel passender wäre Leiten.»

10. Juni 2020: Claudio Bernold als Vize und Elio Bohner als Gemeinderatspräsident stossen im Casino noch ohne Maskenpflicht miteinander an. Bild: Reto Martin

Das sagt Claudio Bernold. Denn als Schiedsrichter benötige es unter anderem Teamarbeit, Führungsverständnis, Demut und Kritikfähigkeit. Seine Laufbahn als Schiedsrichter, die er im zarten Alter von 16 Jahren begann, habe ihn wohl mehr geprägt als jene im Beruf. Für ein erfolgreiches Jahr als Ratspräsident brauche es Offenheit, Gesprächs- und Kompromissbereitschaft. Blosse Parteipolitik führe zu Blockaden und sei nicht das Beste für Frauenfeld, denn einer allein könne die guten Pläne und Ideen nicht umsetzen. «Es liegt alles da, um für alle zu schauen. Dafür braucht es aber auch alle», sagt Bernold. Vielleicht sei er auch ein wenig naiv, weil seine Ziele sehr ambitioniert seien. Trotzdem hofft er, dass zumindest in seinem Präsidialjahr alle zusammen am selben Strick ziehen.

Frauenfeld und FDP als Zufälle

Durch und durch sportlich zeigt sich Bernold auch in seiner Freizeit, da spielt er als Mitglied des Tennisclubs Frauenfeld Interclub auf Stufe R6, spielt Fussball, fährt Ski oder geht joggen. Bernold sagt:

«Ich bin ehrgeizig und will immer gewinnen.»

Sport sei sein Ausgleich zu Beruf und Politik und umgekehrt. «Beides hilft mir gegenseitig als Ventil.» Kommt er von einem Fussballspiel als Leiter der Amateurschiedsrichter beim Schweizerischen Fussballverband nach Hause, freut er sich wieder auf seinen Alltag als Schulleiter. Kommt er nach einer nervenaufreibenden Gemeinderatssitzung nach Hause, sitzt er auf den Hometrainer.

1977 auf Gran Canaria: Claudio Bernold (ganz links) in einem Trainingslager der Ostschweizer Oberligaschiedsrichter. Bild: PD

Familie, Frauenfeld, FDP. Die beiden letzten F sind aus Zufällen entstanden. Denn aufgewachsen ist Bernold als Sohn eines Eisenbähnlers in Amriswil. Am Küchentisch mit seinen Eltern und seinen zwei Schwestern sei Politik nie gross ein Thema gewesen. Dafür wurde umso mehr in der Familie seines Vaters diskutiert, der sechs Geschwister hatte. Bernold erzählt:

«Ich mag mich an hitzige Diskussionen über Sport und Politik erinnern.»

Nach der Primar in Kreuzlingen und der Sek in Dozwil drückte Bernold an der Kanti in Romanshorn die Schulbank. Durch seine Affinität zum Sport lag ein Sportstudium an der ETH nahe, inklusive Pendlerei zwischen Zürich und Romanshorn, wo seine Frau Christina als Lehrerin arbeitete. Deshalb liessen sich die Bernolds schliesslich vor 21 Jahren in Frauenfeld nieder und schlugen Wurzeln. «Frauenfeld passt, wir fühlen uns hier sehr wohl», sagt Bernold, der sich selbst als positiven, gut gelaunten Typ bezeichnet, der zuhören könne.

Als sozial orientierter Freisinniger bezeichnet er sich. Zur FDP gehört Bernold ebenso dank eines Zufalls. Klar war für ihn vor seiner politischen Laufbahn, die er im Sommer 2016 als Nachfolger von Ernst Rüsi antrat, dass er sich an keinen der beiden Pole befinden wollte. Mit seinem liberalen Gedankengut sprach ihn vor Jahren FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze an, um mit seinem beruflichen Hintergrund als Schulleiter in der Bildungskommission der kantonalen FDP mitzuarbeiten. «Ich fühle mich wohl in der FDP, aber sie hat noch Nachholbedarf bei Themen wie Umwelt oder Familie», sagt Bernold.

Ermessensentscheide bei Kaugummi-Sündern

Schulleiter im Auen ist Bernold mit Leidenschaft, den Job bekleidet er nach der Ausbildung in den Nullerjahren und dem Einstieg in der Sek Ost in Felben-Wellhausen seit 2012. Auch in seinem Alltag setzt er sich für ein Miteinander ein, für Pragmatismus, für Ermessensentscheide. Als Kaugummikauen an der Schule zum Problem wurde und Schüler die Kaugummis aus Angst vor samstäglichem Nachsitzen unter die Pulte klebten, setzten Bernold und sein Team auf Kommunikation. Bernold sagt:

«Bestrafung ist selten zielführend.»

27. April 2016: Auenschulleiter Claudio Bernold, Schulpräsident Andreas Wirth und Markus Herzog, Leiter Betrieb der Schulen Frauenfeld, präsentieren die Pläne für die Sanierung der Schulanlage Auen. Bild: Andrea Stalder

Ohnehin stellt er seinen Schülern gute Noten aus. Er geht gerne zur Arbeit, auch dank des respektvollen Umgangs untereinander. Als Lebensjob will er ihn trotzdem nicht bezeichnen. Bernold fühlt sich wohl, Wünsche und Pläne für Veränderungen spüre er derzeit nicht. Und in der Politik freut er sich jetzt zuerst aufs Präsidialjahr. Ein Mandat im Grossen Rat schliesst er nicht kategorisch aus. «Es kann eines Tages sein, ich lasse mich gerne auf die Liste setzen, will aber niemandem den Platz wegnehmen», sagt Bernold. Ganz der Teamplayer halt.