Strike for future in Frauenfeld für Klima und Arbeitszeit

Frauenfeld «Wir steuern auf eine grosse Katastrophe zu»: Der «Strike for future» drehte sich um Klima und Arbeitszeitreduktion Am «Strike for future» demonstrierten die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur für das Klima, sondern rücken auch eine Arbeitszeitreduktion in den Fokus. Für sie alle ist klar: «Es ist Zeit, zu handeln.» Denn der Krieg in der Ukraine zeige deutlich, wie gross die Abhängigkeit von fossiler Energie ist. Viola Stäheli 10.04.2022, 17.45 Uhr

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des «Strike for Future» in Samstag. Bild: Andreas Taverner

«Ich mache mir grosse Sorgen um die Welt», sagt Heidi Bieri. «Wir steuern auf eine Katastrophe zu! Die Klimakrise bringt Folgen mit sich, die viel zu wenig ernst genommen werden», sagt die Frauenfelderin. Sie gehört zu den knapp 60 Personen, welche am «Strike for Future» am Samstag, 9.April, teilgenommen ­haben. Die Kundgebung fand schweizweit in verschiedenen Städten statt. In Frauenfeld übernahmen der Klimastreik Thurgau und der Thurgauer ­Gewerkschaftsbund die Organisation.

«Mir ist die Solidarität mit den Veranstaltern wichtig. Wenn schon eine Kundgebung in Frauenfeld organisiert wird, will ich diese unterstützen, denn das Klima ist ein wichtiges Thema», ergänzt Priska Brenner, die ebenfalls in Frauenfeld wohnt. «Die letzte Klimastreikkund­gebung in Frauenfeld fand 2019 statt, danach hat uns die Pandemie zu einer Pause gezwungen», sagt Raphael Portmann aus Kreuzlingen, der Mitglied von Klimastreik Thurgau ist und die Demonstration hauptsächlich organisiert hat.

«Wir vernetzen uns immer wieder mit anderen Organisationen. Diesmal mit dem Thurgauer Gewerkschaftsbund, mit dem bereits 2020 eine gemeinsame Kundgebung hätte stattfinden sollen.»

Weniger Produktion und mehr verfügbare Zeit

Die Forderungen des «Strike for Future» bezogen sich nicht ausschliesslich auf die Klimakrise, sondern auch auf eine Arbeitszeitreduktion. «Eine Arbeitszeitreduktion führt zum einen dazu, dass weniger produziert wird, und zum anderen, dass den Menschen mehr Zeit zur Verfügung steht, um sich ökologischen Themen zu widmen. Eine Arbeitszeitreduktion ist auch aus einer feministischen Perspektive wichtig. Erfolgt eine solche, bleibt mehr Zeit für die Kinderbetreuung, die dann besser aufgeteilt werden kann.»

Ece Bozok aus Steckborn, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Thurgau Bild: Andreas Taverner

Der Start der Kundgebung war im Lindenpark, wo zunächst zwei kurze Reden gehalten wurden. Eine der Rednerinnen war Ece Bozok aus Steckborn, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Thurgau. Sie sagt:

«Wir alle sind verpflichtet, jetzt einzugreifen. Die Klimakrise betrifft uns alle. Die Grenzen von Ländern und politischen Meinungen müssen überwunden werden, denn wir überleben gemeinsam oder gar nicht.»

Auch Leona Roth aus Tägerwilen und Salome Ammann aus Bischofszell sind nach Frauenfeld gekommen, um die Kundgebung zu unterstützen. Sie gehören der Gewerkschaftsjugend an und sind zugleich Mitglieder des «Funke», einer marxistischen Strömung in der Juso und den Gewerkschaften. Ihre Forderungen sind aber nicht ganz deckungsgleich: «Wir steuern auf eine grosse Katastrophe zu und das System des Kapitalismus ist nicht in der Lage, diese abzuwenden», führt Roth in ihrer Rede aus.

Ece Bozok und ein weiterer Teilnehmer des «Strike for future». Bild: Andreas Taverner

Ammann ergänzt:«Weder das Parlament oder der Bundesrat noch die ­kapitalistischen Unternehmen können eine Systemänderung herbeiführen, die notwendig ist. Das liegt allein in den Händen der Arbeiterklasse. Der Kapitalismus gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Nur der ­Sozialismus schafft ein fähiges ­System, das den Klimawandel tatsächlich abwenden kann.»

Der anschliessende Demonstrationszug führte durch die Frauenfelder Innenstadt, mit dem Ziel des Meitlibrunnens. Mit dabei war auch Pascal Frey, SP-Gemeinderat aus Frauenfeld. «Das Klima ist wichtig. Es darf nicht mehr zugewartet werden. Alle Instrumente sind vorhanden, diese müssen wir nur noch einsetzen: kommunal, kantonal, national und auch international. Es ist Zeit, zu handeln.»

«Seit der ersten Klimastreikkundgebung ist nicht viel passiert», sagt Raphael Portmann vom Klimastreik Thurgau. Besonders der Krieg in der Ukraine zeige deutlich, wie gross die Abhängigkeit von fossiler Energie nach wie vor sei.

«Solange nichts passiert, werden wir weiterhin auf die Strasse gehen.»