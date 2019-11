Die Regio Frauenfeld bewirbt sich mit einem neuen Gesamtkonzept um Bundesgelder, um etwa für die zentrumsnahe Stadtentlastung eine finanzielle Beteiligung des Bundes zu erwirken. Davor will sie aber längst geplante Projekte umsetzen. Zudem gibt's in Frauenfeld bald eine wegweisende Abstimmung.

Frauenfeld will zurück an die Honigtöpfe in Bern und bittet Stimmvolk um einen Richtungsentscheid

Frauenfeld will zurück an die Honigtöpfe in Bern und bittet Stimmvolk um einen Richtungsentscheid Die Regio Frauenfeld bewirbt sich mit einem neuen Gesamtkonzept um Bundesgelder, um etwa für die zentrumsnahe Stadtentlastung eine finanzielle Beteiligung des Bundes zu erwirken. Davor will sie aber längst geplante Projekte umsetzen. Zudem gibt's in Frauenfeld bald eine wegweisende Abstimmung. Samuel Koch

Die Pläne für die sanierungsbedürftige Ringstrasse etwa sind als Teil des ersten, vom Bund finanziell unterstützten Agglomerationsprogramms bisher noch nicht umgesetzt. (Bilder: Andrea Stalder)

Auf Feld Null. Dort beginnt ab sofort die Reise der Regio Frauenfeld bei ihrer Agglomerationsentwicklung. Dabei will sich die Regio zur Musterschülerin des Bundes mausern, wie deren Vertreter an der Medienorientierung am Dienstagmorgen im Frauenfelder Rathaus bekanntgegeben haben. Anwesend waren Mitglieder der Stadtregierung und Gemeindepräsidenten von Gachnang und Felben-Wellhausen.

Bisher geniesst die Regio in Bern geringe Priorität, zumal erst rund zwei Drittel der vom Bund bewilligten Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen (AP) der ersten Generationen umgesetzt sind. «Solange einzelne Projekte nicht geklärt sind, gibt es vom Bund jedes Mal einen Malus», meint Stadtpräsident und Regio-Präsident Anders Stokholm. Selbst vom Souverän nicht bewilligte Projekte wie etwa die vor zwei Jahren vom Stimmvolk versenkte Sanierung der Ortsdurchfahrt in Felben-Wellhausen seien besser als gar nicht erst umgesetzte Projekte.

Sie informieren: Roger Jung, Gemeindepräsident Gachnang, Frauenfelds Stadtrat Andreas Elliker und Stadtpräsident Anders Stokholm, sowie Werner Künzler, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen.

Weil in Frauenfeld etwa Vorhaben wie die Ring-, Promenaden- oder Zürcherstrasse Ost noch nicht realisiert sind, hat der Bund bekanntlich die Unterstützung fürs AP der dritten Generation zurückgestellt. Auf die Eingabe des AP vierter Generation verzichtet die Regio aus freien Stücken, um eine bessere Chance für Bundesgelder fürs AP der fünften Generation zu erhalten, in welcher etwa die zentrumsnahe Stadtentlastung als einer von vielen Bausteinen enthalten sein wird. Stokholm meint:

«Dafür erarbeiten wir jetzt ein auf alle Beteiligten abgestimmtes, räumliches Gesamtbild von Siedlung, Verkehr und Freiraum für das Jahr 2040.»

Infrastrukturmassnahmen und Temporegime

Was jetzt noch visionär erscheint, soll sich spätestens bis zur Frauenfelder Volksabstimmung 2021 konkretisieren. «Für die weitere Planung wollen wir zunächst den Gemeinderat und dann das Volk um einen Richtungsentscheid bitten», sagt Stadtrat Andreas Elliker als Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Aktuell heisst der Wortlaut der vorgesehenen Abstimmung «Infrastrukturmassnahmen und Temporegime auf Strassen der Innenstadt mit Unterstützung von Bund und Kanton».

Genauere Angaben zu möglichen Projekten oder Kreditsummen gibt es noch nicht. «Wir müssen die Arbeiten zuerst vertiefen», meint Elliker, der bezüglich Temporegime etwa für Ring- oder Promenadenstrasse Details offenlässt. Dabei könne es sich um Tempo 30, 40 oder 50 handeln. «Das benötigt auch immer die Absprache mit kantonalen Gesetzgebungen, weil es sich bei diesen Achsen um Kantonsstrassen handelt», ergänzt Stadtingenieur Thomas Müller.

«Um die jetzige Pattsituation aufzuheben und dass Stadtingenieur Thomas Müller nicht in Planitis verfällt, braucht es diesen Volksentscheid.»

Auf Fragen nach der langen Verzögerung seit der Eingabe des ersten AP 2007 erklärt Robert Scherzinger, Bereichsleiter räumliche Stadt- und Agglomerationsentwicklung in Frauenfeld: «Bisher konnten wir trotz aller Bemühungen gar kein Musterschüler sein.» Grund dafür seien mehrere Faktoren, etwa der Konkurrenzkampf der über 40 Agglomerationen oder geänderte Regeln in Bern. «Auch der Bund hat aus den ersten beiden Programmen gelernt», meint Scherzinger.

Generell handelt es sich bei der Agglomerationsentwicklung um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Bund, Kanton, Gemeinden und deren Abteilungen und Ämter, ergänzt Anders Stokholm.

Nein in Felben-Wellhausen, offene Frage in Gachnang

Um ab 2025 an die Honigtöpfe in Bern zu gelangen, verfolgt die Regio Frauenfeld nun einen 6-Phasen-Plan mit Analyse, Zielen, Konzept, Massnahmenplanung und Umsetzung als wichtigste Eckpfeiler. «Nach der Massnahmenplanung befragen wir in Frauenfeld das Volk», sagt Stokholm. Davor fokussiert die Regio auf die Erarbeitung eines Gesamtbildes.

Um das Konzept auf Vordermann zu bringen, benötigt es auch Massnahmen in Gachnang und Felben-Wellhausen. «Wir müssen über die Grenzen hinaus vorwärtsmachen», sagt Stokholm. So stimmt etwa Gachnang bereits im Dezember über einen Kredit für die im bewilligten AP enthaltenen Erneuerung der Ortsdurchfahrt Islikon in Höhe von knapp drei Millionen ab, wie Gemeindepräsident Roger Jung sagt. In Felben-Wellhausen gestaltete sich die Umsetzung schwierig, wie Gemeindepräsident Werner Künzler sagt: «Trotzdem wollen wir in der Regio die weitere Planung anpacken.»