Wiedergeburt zur schweren Stunde: Unter dem Namen «New East End Bar» kommt das Lokal an der Oststrasse ab Februar im neuen Gewand daher

Gastronomie in der Altstadt

Das Bistro La Trouvaille in der Frauenfelder Altstadt schliesst: Die umtriebige Wirtin Brigitte Bianchi legt Ende Februar 2021 ihren Traum vorerst auf Eis

Ihr Lokal an der Zürcherstrasse in der Altstadt ist einfach zu klein. Das wusste Brigitte Bianchi schon lange. In den letzten Monaten nun ist der Entscheid gereift, dass sie aufhört, solange es sich für sie noch gut anfühlt. Klar ist, dass sie sich noch gebührend von ihren Gästen verabschieden will. Sie hofft, dass ihr dafür der kommende Februar bleibt.