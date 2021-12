Frauenfeld Lange durfte die Gassenküche coronabedingt keine Gäste begrüssen: Nun ist das wieder möglich – und auch die Weihnachtsfeier konnte stattfinden Die Frauenfelder Gassenküche hat nach einem Jahr Pause am Weihnachtstag wieder zu einem Mittagessen mit Überraschungen einladen können. Es gab Schinken im Brotmantel und einen Eintritt in den Weihnachtszirkus. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 26.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Salome Kern serviert den Gästen der Gassenküche ihr Weihnachtsmenü. Bild: Reto Martin

«Dürfe ich hier noch meinen Senf dazugeben?», fragt Salome Kern mit einer Saucentube in der Hand. Der Senf ist für den eben servierten Schinken im Brotmantel gedacht, der mit einer gedämpften Tomate angerichtet ist. Es ist der Hauptgang der diesjährigen Weihnachtsfeier in der Frauenfelder Gassenküche. Zuvor gab es eine Rüebli-Kokosnuss-Ingwer-Suppe und einen Salat.

Drei Frauen am Tisch lachen Kern zu. Sie alle sind froh, hier gemeinsam in der Gaststube der Gassenküche sitzen zu dürfen. «Ich habe mich richtig auf die Feier gefreut», sagt eine der Frauen. «Dieses Jahr war Weihnachten aber nicht so schlimm. Ich habe mir einen kleinen Weihnachtsbaum gekauft und geschmückt.» Die Frau neben ihr stimmt ihr zu, es sei wirklich schön, an der Feier zu sein. «Hier in der Gassenküche sind wir Gäste und keine Gestrandeten.» Die dritte Frau sagt:

«Hinter jedem, der hier sitzt, verbirgt sich ein Schicksal. Ich finde es wichtig, dass man jeden Menschen akzeptiert, wie er ist.»

Die Türen stehen wieder offen

Sandra Kern, Leiterin Gassenküche Frauenfeld Bild: Reto Martin

Die Gassenküche ist ein Restaurant für Menschen am Existenzminimum, wo jeden Mittwoch ein Vier-Gänge-Mittagessen für drei Franken serviert wird. Ausserdem lädt die Gassenküche stets am 25. Dezember zu einem weihnachtlichen Mittagessen ein. «Im vergangenen Jahr konnten wir die Gaststube leider pandemiebedingt weder an Weihnachten noch an den Mittwochen öffnen und haben nur Take Away angeboten. Heute ist der erste Tag, an dem die Türen wieder offen stehen und ab dem 5. Januar ist das auch wieder an jedem Mittwoch der Fall», sagt Sandra Kern, Leiterin der Gassenküche.

In der Gaststube gilt allerdings die Zertifikatspflicht. Parallel dazu wird weiterhin Take Away angeboten. «Das Bedürfnis, gemeinsam Zeit zu verbringen, ist nach der langen Zeit sehr gross», sagt Kern. Trotzdem bleiben viele Plätze leer an der diesjährigen Weihnachtsfeier.

«Viele sind psychisch angeschlagen oder getrauen sich noch nicht, in die Gaststube zu kommen.»

Die Gäste der Weihnachtsfeier in der Gassenküche Frauenfeld erhalten auch Geschenke. Bild: Reto Martin

Nach und nach verschwindet der Schinken auf den Tellern und die ersten Desserts werden serviert. Dann steht für jeden Gast ein Geschenk bereit. Sie sind ebenso wie viele der Zutaten des Mittagessens Spenden. «Eigentlich hätte das Weihnachtsessen mit den Spenden eines Vereins und einer Privatperson finanziert werden sollen», sagt Kern. Ihnen sei dann aber von einer Metzgerei und einer Bäckerei sowohl der Schinken als auch der Brotteig geschenkt worden. Deshalb hat Kern mit dem gespendeten Geld Gutscheine des Einkaufszentrums Passage für ihre Gäste organisiert.

«Gekocht haben wir insgesamt rund zwölf Kilogramm Schinken», sagt Samuel Kern. Er ist der Ehemann von Sandra Kern und hilft wie Tochter Salome und weitere fünf Helfer am heutigen Tag in der Gassenküche aus. Nicht so wirklich Appetit aufkommen will allerdings bei einer Frau, die ihre blonden Locken mit einem Stirnband gezügelt hat.

«Ich musste meinen Hund vor fünf Tagen einschläfern lassen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, ist da niemand mehr, der sich freut.»

Die ältere Frau neben ihr spricht ihr Beileid aus und sagt «Es ist schön hier unter den Leuten zu sein und Ablenkung zu finden. Wir sind in der Gassenküche wie eine Familie.» Eine 52-jährige Frau mit schwarzer Brille sagt: «Wir haben vielleicht kein Geld, aber sind auch ein Teil der Gesellschaft. An dieser Weihnachtsfeier spürt man das. Niemand muss alleine sein und man merkt, dass man auch wertvoll ist.» Sie fügt an:

«Es gibt an jeder Weihnachtsfeier eine Überraschung, dieses Jahr haben wir einen Eintritt in den Frauenfelder Weihnachtszirkus geschenkt bekommen.»

Unbedingt dahin will ein neunjähriges Mädchen, das mit einem roten Mantel voller aufgedruckter Hasen durch die Gassenküche stiefelt. Doch ihre Eltern können sie nicht begleiten. Kurzerhand haben sich zwei Mitarbeiterinnen der Gassenküche bereit erklärt, mit ihr in den Zirkus zu gehen - breiter könnte das Lächeln im Gesicht des Kindes gar nicht sein.

Unterstützen kann man die Frauenfelder Gassenküche unter: www.gassenküche.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen