FRAUENFELD Von der Lehre bis zur Pensionierung: Samuel Schär war während seiner 48 Jahre in fast jedem Haus mal zu Gast In seinen 48 Jahren als Elektromonteur bei der städtischen Energieversorgung hat Samuel Schär viel erlebt. 29.03.2021, 04.20 Uhr

Abschied nach 48 Dienstjahren: Departementsvorsteher Fabrizio Hugentobler, Geschäftsleiter Thurplus Peter Wieland, Elektromonteur Samuel Schär und Bereichsleiter Bau und Betrieb Fabian Martin. Bild: PD

(red) An seinem letzten Arbeitstag erzählt Samuel Schär Anekdoten aus seiner 48-jährigen Dienstzeit als Elektromonteur. In kleiner Runde, im Aussenbereich und mit Abstand danken ihm Departements- und Geschäftsleitung von Thurplus für seinen aussergewöhnlichen Einsatz und würdigen seine Leistung mit grossem Respekt. Ein gemütlicher Abschiedsapéro in geselliger Runde wird nachgeholt, wenn dies wieder bedenkenlos möglich ist, heisst es in einer Mitteilung von Thurplus.