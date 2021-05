Frauenfeld Von Bierdeckel bis Festbank: Stadt stellt Material für Tag der Nachbarschaft zur Verfügung Der Freitag, 28. Mai, ist der internationale Tag der Nachbarschaft. Um diese Idee zu fördern, unterstützt die Stadt Frauenfeld ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit diversem Material. 14.05.2021, 16.00 Uhr

Trotz Maske und Abstand: Der Tag der Nachbarschaft soll Menschen zusammenbringen. (Bild: ZVG)

(red) Am 28. Mai 2021 findet der internationale Tag der Nachbarschaft statt. Initiative Menschen werden aufgerufen, unkomplizierte Feiern unter Nachbarinnen und Nachbarn zu organisieren. So können neue Kontakte geknüpft und bestehende Beziehungen zur Nachbarschaft gepflegt werden.

Aufgrund der aktuell geltenden Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit sind jedoch dieses Jahr nur kleine Feiern mit bis zu maximal 15 Personen zulässig. Sofern es das Wetter zulässt, sollte zudem im Freien gefeiert werden.

Die Stadt Frauenfeld unterstützt den Tag der Nachbarschaft. Bei der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen, welche neu am Rathausplatz 1 zu finden ist, und am Empfang beim Werkhof an der Gaswerkstrasse können ab sofort Flyer, Einladungen sowie A3-Plakate bezogen werden, die man verteilen, aufhängen oder den Nachbarinnen und Nachbarn persönlich übergeben kann. Zudem können Bierdeckel und bedruckte Ballone bezogen werden.

Ausserdem bietet die Stadt die Möglichkeit, beim Werkhof Festmobliliar (Tische, Bänke, Abfalleimer) für den Tag der Nachbarschaft kostenlos auszuleihen. Da nicht mehr als 15 Personen zulässig sind, werden pro Feier maximal zwei Festbankgarnituren abgegeben. Alle weiteren Informationen finden sich unter www.tagdernachbarn.ch/frauenfeld.