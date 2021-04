Frauenfeld «Unterstützung steht und fällt mit einer guten Idee»: Stadt hat 165'000 Franken aus dem Covid-19-Fonds ausgeschüttet, darunter auch an die Rock Academy Das Fangnetz greift: Die Stadt hat bisher etwas mehr als ein Achtel der 1,26 Millionen Franken aus dem Covid-19-Fonds ausbezahlt. Elf Gesuche sind bisher bewilligt, fünf hat die Fachjury abgelehnt. Samuel Koch 28.04.2021, 04.10 Uhr

Der grosse Ansturm ist bisher ausgeblieben. Trotzdem erachtet es die Stadt als angebracht, nach rund einem Quartal nach dem Aufruf zu Gesuchen für Gelder aus dem städtischen Covid-19-Fonds eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. In diesem Kässeli haben sich Anfang Jahr noch 1,26 Millionen Franken befunden. Sie stammen vom Gewinn der Stadtrechnung 2019 und sollen ansässigen Unternehmen, Vereinen und Institutionen als zusätzliches Fangnetz zur Minderung der negativen Auswirkungen der Coronakrise dienen.

Mittlerweile hat die verantwortliche Fachjury die ersten Gesuche behandelt und bis Ende März bei elf bewilligten Gesuchen die Auszahlung von insgesamt 165'000 Franken zugestanden, wie in einer Mitteilung des Amtes für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW) steht. Das entspricht etwas mehr als einem Achtel der im Fonds geäufneten Summe. Stadtpräsident Anders Stokholm präzisiert:

«Diese tiefe Zahl hängt nicht mit der Anzahl der Gesuche zusammen.»

Vielmehr seien bisher auch erst Beträge unter der Marke von 40'000 Franken gesprochen worden, die in der alleinigen Finanzkompetenz der Fachjury liegen. Höhere Beträge müssten vom Stadtrat respektive noch höhere Beträge vom Gemeinderat bewilligt werden.

Die bisher ausbezahlte Summe bezeichnet Stokholm als «gut investiert». Unterstützung stehe und falle mit einer guten Idee, ergänzt er. Zudem muss diese nachhaltig sein und auch unter das Kriterium «Folge der Coronakrise» fallen. Behandelt hat die Fachjury bereits Gesuche im Umfang von insgesamt 482'000 Franken.

Nicht für Umsatzrückgänge oder Inneneinrichtungen



Fünf Gesuche musste die Fachjury bisher ablehnen, sagt Peter Koch, Leiter des AKW. Das Amt dient als Auskunft- und Kontaktstelle für den Fonds, der gebraucht wird, solange darin noch Geld liegt, und allerspätestens Ende 2023 abläuft. Um was für Ideen es sich bei den Ablehnungen handelte, kommentiert Koch nicht. Er sagt aber:

«Für Umsatzrückgänge ist der Covid-19-Fonds nicht gedacht.»

Ebenso wenig für einen Ersatz der dringend sanierungspflichtigen Inneneinrichtung. Gerade zu Beginn des Aufrufs seien viele bewilligungsunfähige Gesuche eingegangen. Das habe sich mittlerweile geändert, wie Koch sagt. Er begründet es mit der Mundpropaganda und Tipps für kreative Ideen.

Die meisten der bisher behandelten Gesuche stammen aus der Gastronomie, wie etwa jene für den Foodtruck des Brauhauses Sternen. Andere wie die Restessbar haben die Fachjury ebenfalls überzeugen können. Aber auch Gesuche aus den Bereichen Kinderbetreuung, Massagen oder Medienproduktion seien schon eingegangen, wie Koch erzählt.

Tanzschule erweitert ihr Angebot

Als Paradebeispiel, das perfekt auf die finanzielle Unterstütung aus dem Covid-19-Fonds zugeschnitten ist, führen Anders Stokholm und Peter Koch die Pläne der Rock Academy auf, einer Rock-'n'-Roll-Tanzschule aus Frauenfeld. An ihrem Standort Im Alexander 4 planen die Betreiber Annika Schöni und Dimitri Isenring auf einer Fläche von zirka 600 Quadratmetern ein Bewegungszentrum namens «the motion factory GmbH» mit fünf Räumen für unterschiedliche Aktivitäten wie Tanz, Rückbildungsturnen oder Mentaltraining.

Dafür fliessen 25'000 Franken an städtischen Unterstützungsgeldern zur Gesamtinvestition. Diese beläuft sich lauf Dimitri Isenring auf rund 80'000 bis 100'000 Franken, ohne den zeitlichen Aufwand sämtlicher Mitglieder, Kinder sowie Eltern einzukalkulieren. Isenring sagt:

«Von Rock'n'Roll alleine lassen sich die Investitionen nicht finanzieren.»

Deshalb sei im Verein rasch die Überzeugung entstanden, dass dessen Mitglieder das Angebot erweitern wollen und dies dank mehr verfügbarem Platz im Gebäude des Zaunteams am östlichen Stadtrand auch können. Sobald die Ausbauarbeiten fertig sind, finden bei der Rock Academy nebst Tanzkursen für Rock'n'Roll auch mehrere andere Angebote Platz.

Diesen Gedanken empfand die Fachjury als gut und passend, wie AKW-Leiter Koch sagt. «Sie haben ihr Konzept aufgemacht und bieten bald Platz für verschiedene Sport- und Bewegungsarten», sagt er. Gerade das Kriterium «Nutzen für die Allgemeinheit» erfülle dieses Projekt bestens, sagt Stadtpräsident Stokholm.

In erster Linie stehe und falle eine finanzielle Unterstützung aus dem Covid-19-Fonds eben mit einer guten Idee. «Wir laden jeden ein, ein Gesuch einzureichen», sagt Stokholm und ergänzt: «Der Topf ist da, und wir wollen ihn brauchen, wo es sinnvoll ist.»