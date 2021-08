Die Waschbar an der Juchstrasse 35 in Frauenfeld verfügt über sechs Waschboxen mit je einer Lanzenwaschanlage, davon eine mit einem Lift für Motorenwäsche und einem Steg für die Dachreinigung von hohen Fahrzeugen wie Wohnmobile. Daneben gibt es zwei Portalanlagen für Busse oder auch Pick-ups bis 2,1 Meter respektive 2,8 Meter Höhe. Staubsauger, Fussmattenreiniger und Hochdruckreiniger für den Innenbereich stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Ökologie wird grossgeschrieben: Pro Waschgang werden acht Gramm Waschmittel verbraucht, 30 Prozent des gesammelten Wassers wird für die Vorwäsche wiederverwertet. Die Selbstbedienungsanlage ist an 365 Tagen 24 Stunden geöffnet. Die Preise für eine Lanzenwäsche pro 90 Sekunden starten ab einem Franken. (clk)