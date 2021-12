Frauenfeld Über 1700 Sets, aber oft spielt er nicht: Zu Besuch bei Jasskartensammler Ruedi Manser Der Frauenfelder Ruedi Manser besitzt über 1700 Jasskartensets, einige sind über 160 Jahre alt. Er hat bereits ein Buch über die Entwicklung des Deutschschweizer Jasskartenbildes in den letzten 200 Jahren verfasst und arbeitet derzeit an einem weiteren Werk über die französischen Spielkarten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 15.12.2021, 18.30 Uhr

In einer Schachtel hat Sammler Ruedi Manser rund 160 Jasskartensets sortiert. Bild: Ralph Ribi

Mit diesem speziellen Set hat Ruedi Mansers Sammelleidenschaft begonnen. Bild: Ralph Ribi

Alles hat mit einem Geschenk angefangen. Ruedi Manser aus Frauenfeld sammelt Jasskarten. In seinem Büro und auf dem Estrich lagern über 1700 Spielkartensets. Jedes Set hat er eingescannt und auf seinem Computer gespeichert. Der 82-Jährige ist seit seinem zehnten Lebensjahr begeisterter Jasser. Den Ausschlag für die Sammelleidenschaft gegeben hat ein Kartenset, das ihm seine Nichte im Jahr 1988 geschenkt hat. Es sind spezielle Karten, ein buntes, künstlerisch angehauchtes Set.

Büchlein mit Jassregeln. Bild: Ralph Ribi

Damit war Mansers Neugierde geweckt. Er hat sich auf die Suche nach weiteren Jasskartensets begeben und sich historisches Jasswissen angeeignet. Etwa alle drei Tage durchkämmt er Onlineplattformen wie Ricardo oder Ebay auf der Suche nach neuen Spielkarten. «Ich habe auch schon welche in Brockenhäusern oder auf dem Flohmarkt gefunden», berichtet er. Das teuerste Set, das Manser besitzt, wird für über 400 Franken gehandelt. Es ist sein Lieblingsset, wurde im Jahr 1903 von Robert Hardmeyer gestaltet und vom Lesezirkel Zürich-Hottingen herausgegeben.

Ein über 160-jähriges Kartenset

Mit diesem Gerät können die Punkte beim Jassen gezählt werden. Bild: Ralph Ribi

Trotz seiner Leidenschaft für die Spielkarten sei er kein Vieljasser, sagt Manser. Für ihn steht der Spass im Vordergrund. Er spielt gerne mit seinen Kollegen, das sei immer eine lustige Runde. An Turnieren nimmt er nicht oft teil – «Das ist mir zu starr.» Der 82-Jährige ist Mitglied des Vereins Cartophilia Helvetica, einem Verein von rund 30 Personen aus der ganzen Schweiz, die Spielkarten sammeln. Zweimal jährlich treffen sie sich. Dabei wird an den Tauschbörsen mit Karten gehandelt und Sets getauscht.

Ruedi Manser hält Mini-Jasskarten. Bild: Janine Bollhalder

Das älteste Set in seinem Besitz stammt aus dem Jahr 1860. Es ist handkoloriert und auf dünnem Karton gedruckt. Im Laufe der Jahre haben sich die Karten verändert. Das Papier ist zunehmend widerstandsfähig geworden und das Design wurde modernisiert – zumindest geringfügig. Denn vor grossen Änderungen schrecken eingefleischte Jasserinnen und Jasser zurück. Wie etwa im Fall von Spielkarten, die nur Frauen-Figuren aufweisen. Sets wie diese gibt es zunehmend, um der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann Rechnung zu tragen. Doch Manser sagt:

«Jasser können damit erstmal nicht viel anfangen. Sie wollen beim Spiel schnell erkennen, was sie in der Hand halten. Man muss solche Sachen langsam und Stück für Stück einführen.»

Insgesamt besitzt Ruedi Manser über 1700 Kartensets. Bild: Ralph Ribi

200 Jahre Jassgeschichte festgehalten

Die unterschiedlichen Kartenpressen. Bild: Ralph Ribi

In Mansers Büro finden sich nebst einem Teil der Jasskartensammlung auch Jassaccessoires wie etwa verschiedene Kartenpressen. Früher war das wichtig, um die Karten flach zu halten. «Das Material, aus dem die Jasskarten früher bestanden, schwoll schnell an und wurde unansehnlich», erklärt Manser. Nebst den Kartenpressen hat der gelernte Maschinenmechaniker unter anderem auch einen Jassaschenbecher, mehrere Bücher mit Jassregeln und zwei verschiedene Zählsysteme für die beim Spiel erzielten Punkte.

Sammler Ruedi Manser hat ein Buch über die Entwicklung des Deutschschweizer Jasskartenbildes über die letzten 200 Jahren verfasst. Bild: Ralph Ribi

Sein Wissen über Jasskarten hat der Pensionär in Form eines Buchs festgehalten. Er hat ein Werk darüber publiziert, was in den letzten 200 Jahren in Sachen Entwicklung des Spielkartenbildes passiert ist. Aufgeführt sind sämtliche Deutschschweizer Jasskarten. «Zumindest jene, von denen wir Kenntnis haben», sagt Manser. Es sei keine abschliessende Liste.

Das Buch ist in neunjähriger Zusammenarbeit mit seinen Vereinskollegen entstanden. Es war ursprünglich nur für die Mitglieder gedacht und wurde 2018 mit einer Auflage von 105 Stück veröffentlicht. Wegen der unerwartet hohen Nachfrage von Nichtmitgliedern war es bereits nach zwei Jahren vergriffen. Derzeit arbeiten die Vereinsmitglieder an einem Katalog zu französischen Kartensets.

