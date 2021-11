Frauenfeld Silbersponsor Stadler am Thurgauer Kantonalschützenfest 2023 Stadler unterstützt das Thurgauer Kantonalschützenfest 2023. Es findet an drei Wochenenden zwischen dem 16. Juni und dem 2. Juli statt. Erwartet werden 7000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz. 18.11.2021, 16.47 Uhr

Peter Spuhler, Group-CEO der Stadler, und OK-Präsident des Thurgauer Schützenfest 2023, Jakob Stark, haben eine Sponsoring-Vereinbarung unterzeichnet. Bild: PD

Mit Stadler unterstützt eine der bekanntesten Thurgauer Firmen das Thurgauer Kantonalschützenfest 2023. Das mit einem namhaften Beitrag, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Im Gegenzug wird Stadler als Silbersponsor am Thurgauer Kantonalschützenfest (TKSF) 2023 Präsenz markieren. Präsident des Organisationskomitees, Jakob Stark, ist hocherfreut über den neuen Sponsor. Er sagt:

«Mit Stadler gewinnen wir eine Firma als Sponsor, welche es mit Präzision und Verlässlichkeit zur Weltspitze gebracht hat. Es sind die gleichen Werte, welche auch im Schiesssport wichtig sind.»

Neben Stadler sind bereits die Raiffeisenbanken Thurgau als Hauptsponsor bekannt. Die Abteilung Sponsoring unter Leitung von OK-Mitglied Peter Maag ist engagiert an der Arbeit, um weitere Sponsoren für das TKSF 2023 zu gewinnen.

7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet

Das Thurgauer Kantonalschützenfest (TKSF) 2023 findet an drei verlängerten Wochenenden zwischen dem 16. Juni und dem 2. Juli 2023 in der Region Frauenfeld statt. Die erwarteten 7000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz messen sich in Vereins-, Gruppen- und Einzelwettkämpfen in den Kategorien Gewehr (300 Meter) und Pistole (50 Meter/25 Meter).

Geschossen wird auf neun Schiessplätzen in Aadorf, Ettenhausen, Frauenfeld (Schollenholz und Galgenholz), Gachnang, Hüttlingen, Matzingen, Oberneunforn und Thundorf. Das Festzentrum befindet sich in der Militärsporthalle Frauenfeld. Hinter dem Trägerverein des TKSF 2023 stehen neben 15 Schützenvereine aus der Region der Stadt Frauenfeld und der beiden Gemeinden Aadorf und Felben-Wellhausen.

Mehr Informationen sowie eine Dokumentation der Sponsoren unter www.tksf2023.ch