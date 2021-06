Wahlbetrug Frauenfeld - Stadtschreiberin Bettina Beck übernimmt

Frauenfeld Sie will nach Wahlbetrug wieder Ruhe reinbringen: Bettina Beck amtet seit 100 Tagen als erste Stadtschreiberin überhaupt Seit etwas mehr als drei Monaten ist Bettina Beck als Nachfolgerin von Ralph Limoncelli tätig. Die 39-jährige Stadtschreiberin, die erste Frau überhaupt auf dieser Position, erzählt über den herausfordernden Einstieg, die bisherigen Höhepunkte und bevorstehende Herausforderungen. Ein Porträt. Samuel Koch 12.06.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bettina Beck an ihrem Stehpult in ihrem Stadtschreiberinnenbüro mit der Karte der Stadt- und Agglomerationsentwicklung im Hintergrund. Bild: Reto Martin

Bald erlebt sie ihre Feuertaufe. Am Sonntag zeichnet Bettina Beck erstmals als Sekretärin des Wahlbüros für einen Frauenfelder Abstimmungssonntag mitverantwortlich. Als Zuschauerin durfte die 39-Jährige bereits Anfang März dabei sein, eine Woche nach ihrem Start als neue Stadtschreiberin von Frauenfeld – notabene die erste Frau seit der Einführung dieses Amtes 1946.

Mittlerweile ist Beck 100 Tage im neuen Amt, der Einstieg ist geschafft. Oft wird sie zu Beginn auf die Vorgeschichte um ihren Vorgänger Ralph Limoncelli angesprochen, der sich Anfang Juli vor Bezirksgericht wegen mutmasslicher Wahlfälschung verantworten muss. Beck will nicht von einem Kaltstart sprechen. Sie sagt:

«Ich bin warmherzig und herzlich aufgenommen worden und konnte sehr von der Vorarbeit von Aurelia Brenner und Giuseppe D'Alelio profitieren.»

Stadtschreiberin Bettina Beck während der Pressekonferenz zur Zwischenbilanz der Legislaturziele des Stadtrates. Bild: Kevin Roth

Über den mutmasslichen Wahlbetrug hat Beck zwar eine dezidierte Meinung, will sie aber nicht öffentlich äussern. Als eines ihrer Hauptziele definiert sie, wieder Ruhe und Sicherheit in die Wahl- und Abstimmungsprozedere zu bringen. Das erschütterte Vertrauen wieder herzustellen, komme einer Herkulesaufgabe gleich, gesteht Beck ein, was nur mit vielen reibungslosen und erfolgreichen Durchführungen möglich ist – so wie am Sonntag.

«Es braucht ein Bewusstsein, wie wichtig Wahlen und Abstimmungen für unser höchstes Gut, die direkte Demokratie, sind», sagt Beck. Sie strebt saubere Abläufe und die richtige Balance zwischen Transparenz einerseits und zeitlichem Aufwand für die 40 Mitglieder des Wahlbüros andererseits an. Beck will neue Pflöcke einschlagen, nachdem der Stadtrat die Regeln verschärft hat, um zukünftig das Risiko zu minimieren.

Elektronische Aktenführung und Langzeitarchivierung

Als weiteres Ziel schreibt sie sich auf ihre Fahne, mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt zu halten. Potenzial hat sie bereits entdeckt, etwa bei der elektronischen Aktenführung oder der zeitnahe geforderten Langzeitarchivierung. Und da wären noch die Lücken im Lokalwissen, wofür sie sich geduldig Zeit lässt. Wie lassen sich die Lücken schliessen? «Aufmerksam sein, viel lesen, fragen. Und zuhören, zuhören, zuhören.»

Die bisherigen wegen der Coronapandemie noch nicht so zahlreichen Begegnungen mit den neuen Mitarbeitenden in der Verwaltung hat Beck in angenehmer Erinnerung. Per Du ist sie noch lange nicht mit allen. «Was nicht ist, kann ja noch werden», sagt sie und lacht. Ebenso schwärmt sie von der Zusammenarbeit mit den Stadtratsmitgliedern. «Es wird sehr viel Wert auf meine Meinung gelegt, die Aussensicht wird sehr geschätzt», sagt sie. Und etwas Bestimmtes ist ihr auch aufgefallen:

«Es ist oft amüsant, wir können viel zusammen lachen.»

Stadtschreiberin Bettina Beck mit dem Gesamtstadtrat auf dem Schlossbalkon: Fabrizio Hugentobler, Barbara Dätwyler Weber, Andreas Elliker, Elsbeth Aepli Stettler und Anders Stokholm. Bild: Kevin Roth

Trotzdem gehe es in den Sitzungen nicht unprofessionell zu und her, will Beck betonen. Als Stadtschreiberin versteht sie sich als Bindeglied zwischen der Politik und der Verwaltung mit ihren rund 700 Mitarbeitenden.

Von Berg nach Romanshorn und Frauenfeld

Aufgewachsen ist Bettina Beck in Mauren zwischen Weinfelden und Berg. In letzterer Gemeinde absolvierte sie durch einen Zufall die Lehre als Kauffrau, nachdem sie zumindest mental bereits auf den Weg zur Ausbildung zur Pflegefachfrau eingebogen war. Über eine Fussballfreundin hat sie von der freien Lehrstelle in der Verwaltung erfahren und die Lehrstelle auf Anhieb erhalten. Dann habe es ihr den Ärmel reingenommen.

«Ich habe Spass an der Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung gefunden.»

Nach einer längeren Zeit in Salenstein studierte Beck Business Administration an der ZHAW Winterthur. Für den Master untersuchte sie zum Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung, wie unterschiedlich die Anforderungsprofile in verschiedenen grossen Thurgauer Gemeinden sind, vom Allrounder in kleineren bis zu Spezialisten in grösseren Gemeinden. Während ihres fünfjährigen Studiums half sie immer wieder in Verwaltungen aus und fungierte als Stellvertreterin, etwa in Uesslingen-Buch oder Kesswil, bis sie 2015 in Romanshorn Fuss fasste. Vergleichbar sei die Hafen- mit der Kantonshauptstadt kaum, betont Beck und sagt:

«Frauenfeld ist mehr als doppelt so gross wie Romanshorn und hat ganz andere Strukturen und Abläufe.»

Stadtschreiberin Bettina Beck auf der Galerie des Bürgersaals im Rathaus. Bild: Reto Martin

So arbeitet man in Romanshorn zwar mit demselben EDV-Programm, das aber in Frauenfeld ganz anders angewendet werde.

Hin- und hergerissen beim Thema Frauenquote

Mit ihrem Partner lebt Beck am Obersee und pendelt täglich nach Frauenfeld. Derzeit passt es für sie. «Ich habe den See und die Weite liebgewonnen», sagt sie. Aber einen Umzug an ihren Arbeitsort oder in dessen Richtung schliesst sie nicht per se aus.

Der bisherige Höhepunkt ihrer noch jungen Zeit in Frauenfeld ist ebenso noch jung. Am Mittwoch hat der Grosse Rat Stadträtin Barbara Dätwyler Weber zur Vizepräsidentin gewählt. Beck strahlt und sagt: «Das heisst, dass wir in einem Jahr eine Stadträtin als höchste Thurgauerin feiern dürfen.» Bei ihrer Einführung Anfang März ist Beck aufgefallen, dass neben ihr nur eine weitere Frau eine der 16 Amtsleitungen bekleidet. Immerhin erhöht Beck selbst als neue Verantwortliche der Stadtkanzlei die Frauenquote um einiges. Beim Thema Frauenquote ist sie aber hin- und hergerissen.

«Einerseits braucht es Erfahrung, andererseits eine gute Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie.»

Becks grösste Leidenschaft ist das Bereisen von fremden Ländern. Am liebsten erinnert sie sich an ihren fünfmonatigen Studienaustausch in Rom oder ihren sechswöchigen Sprachkurs auf der Karibikinsel Martinique. Deshalb hängt bei ihr zu Hause auch eine Weltkarte mit Stecknadeln, wo sie bereits war. Wohin will sie unbedingt einmal noch hin? «Überall dort, wo ich noch nie war.»

Alles anzeigen

Zumindest für ihren beruflichen Weg steckt die Nadel jetzt aber auf der Stadt Frauenfeld, wo sie am Sonntag ihre Feuertaufe erlebt. Ziele und Träume trägt Beck nicht nach aussen. Sie kann sich ein langfristiges Engagement vorstellen und sagt: «Die Endstation ist es hoffentlich nicht.» Frauenfeld war nie ihr Ziel. Aber sie habe die grosse Chance packen wollen. Und sie freut sich, noch viel Lokalwissen zu lernen. Dafür will sie aufmerksam sein, viel lesen, fragen. Und zuhören, zuhören und zuhören.