Unverständnis wegen Vorgaben zur Nutzung des öffentlichen Grundes

Frauenfeld «Sie werden aus allen Wolken fallen»: Die Vorgaben zur Nutzung des öffentlichen Grundes sorgen weiterhin für Unverständnis und Missmut Die Stadt Frauenfeld orientiert sich für die Nutzung des öffentlichen Grundes an einem Leitfaden. Das bringt Veränderungen mit sich: Wirt Christoph Michel muss die Gartenwirtschaft seines Restaurants Scharfes Eck ennet der Strasse abbrechen. Für SVP-Gemeinderat Kurt Sieber ist das jedoch ein Widerspruch zum Ziel, die Altstadt attraktiver zu gestalten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 26.01.2022, 04.30 Uhr

Im Leitfaden zur Nutzung des öffentlichen Grundes ist geregelt, wie die Geschäfte und Restaurants den Platz vor ihren Liegenschaften zu gestalten haben. Bild: Nik Roth (16. Mai 2021)

Weiss die rechte Hand noch, was die linke macht? Mit dieser Frage beendet SVP-Gemeinderat Kurt Sieber seinen Leserbrief. Darin berichtet er von einem Gespräch mit zwei lokalen Gastronomen: Christoph Michel und René Wiesli. Beide haben vor ihren Restaurants eine Gartenwirtschaft, die nun gemäss neuen Vorgaben der Stadt angepasst beziehungsweise entfernt werden müssen.

Kurt Sieber,

SVP-Gemeinderat. Donato Caspari (26.05.2015)

Während der Pandemie hat die Stadt Frauenfeld den Detaillisten und Gastronomen den öffentlichen Grund direkt vor ihrem Geschäft oder Restaurant kostenlos zur Verfügung gestellt. «Auf diese Weise haben wir dazu beitragen wollen, durch das Schaffen von zusätzlichem Raum das Ansteckungsrisiko zu mindern», erklärt Stadtpräsident Anders Stokholm auf Nachfrage.

Im Sommer des vergangenen Jahres hat der Stadtrat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen einen zwölfseitigen Leitfaden zur Nutzung des öffentlichen Raums erarbeitet. Darin wird geregelt, welche Vorplätze von Einkaufsläden oder Restaurants genutzt werden können und auch, wie sie zu gestalten sind. Stokholm sagt:

«An diesem Leitfaden orientieren wir uns seit Juli des vergangenen Jahres.»

Politische Standaktionen statt Gartenwirtschaft

Christoph Michel ist Wirt des Restaurants Scharfes Eck an der Rheinstrasse. Seit geraumer Zeit können seine Gäste in der Gartenwirtschaft, sowohl direkt am Haus als auch ennet der gepflasterten Strasse, Platz nehmen. Mit Inkrafttreten des Leitfadens zur Nutzung des öffentlichen Raums wird der Teil der Gartenwirtschaft ennet der Strasse zum Streitpunkt.

Christoph Michel,

Wirt «Scharfes Eck». Bild: Donato Caspari (9.11.2021)

«Die Gartenwirtschaft haben wir schon vor Corona eingerichtet», sagt Michel auf Nachfrage. Nun muss er die Stühle, Tische und Sonnenschirme entfernen. Grund dafür, wie einem Brief der Stadt an Michel zu entnehmen ist: Der Platz beim Sämannbrunnen wurde schon immer für politische Standaktionen genutzt. Er soll nun wieder dieser Hauptnutzung zugeführt und entsprechend freigehalten werden. Das ist für den Wirt unverständlich. Er sagt:

«Seit 30 Jahren bin ich hier. Während 20 Jahren habe ich für mehr Platz gekämpft. Dann habe ich ihn bekommen und jetzt wird er mir wieder weggenommen.»

Die Gartenwirtschaft direkt vor dem Restaurant Scharfes Eck darf Wirt Christoph Michel bestehen lassen. Die Gartenwirtschaft im Vordergrund des Bildes muss er abbrechen. Bild: Christoph Michel

Die Konsequenz des Abbruchs der Gartenwirtschaft ennet der Strasse werde ein Personalabbau sein. Doch Michels Meinung zufolge braucht es Angebote wie seines einer Gartenwirtschaft, um die Altstadt zu beleben. Die Reaktion seiner Gäste auf den Abbruch schätzt er nicht positiv ein:

«Sie werden aus allen Wolken fallen.»

Anders Stokholm,

Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Reto Martin (27.09.2020)

«Die Gartenwirtschaft ennet der Strasse ist Christoph Michel vor der Pandemie versuchsweise zugesprochen worden», sagt Stadtpräsident Stokholm. Beim Versuch ging es konkret darum, herauszufinden, ob die Gartenwirtschaft zur Belebung der Altstadt beiträgt und mit dem Verkehr sowie anderweitigen Nutzungen, etwa politischen Standaktionen, verträglich ist.

«Wie sich in der Vergangenheit zeigte, sind sowohl der Sämannsbrunnen wie auch der Meitlibrunnen beliebte Orte für Standaktionen von Vereinen, Institutionen und Parteien», erklärt Stokholm. Folglich sind sie im Leitfaden für die Nutzung des öffentlichen Raums nicht als mögliche Orte für beispielsweise eine Gartenwirtschaft eingetragen.

Ganz verloren ist die Hoffnung für Wirt Michel jedoch nicht. Stokholm sagt: «Seit der Leitfaden in Kraft getreten ist, haben wir viele Rückmeldungen erhalten.» Bis Mitte 2022 will der Stadtrat und die zuständigen Fachstellen Anpassungen vornehmen.

Holzhütte statt Zelt gewünscht

René Wiesli,

Wirt «Blumenstein». Bild: Andrea Stalder (17.03.2020)

Abbruch heisst es auch für das Zelt vor René Wieslis Steakhouse beziehungsweise dem Hotel Blumenstein. «Die Standbewilligung läuft per Ende Januar ab», sagt er. Grund dafür: Das Zelt, das seit Dezember steht, passt nicht ins Ortsbild. Für den Wirt ärgerlich, er sagt:

«Es hat ewig gedauert, bis wir die Bewilligung hatten und jetzt muss das Zelt wieder weg.»

Es erlaubte ihm, trotz Kälte und Wind auch ungeimpfte Gäste zu empfangen. Der Abbruch bringt für Wiesli finanzielle Konsequenzen. Personal will er allerdings nicht entlassen.

Michael Schröder,

Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung. Bild: PD

«Das Zelt liegt in der Ortsbildpflegezone», sagt Michael Schröder, Abteilungsleiter Hochbau des städtischen Amts für Hochbau und Stadtplanung. Das heisst, das Zelt sollte sich ins bestehende Ortsbild einfügen sollen. Es wäre eher angedacht gewesen, etwas wie eine Holzhütte hinzustellen und sie während der Festtage zu dekorieren. Dass die Ausstellung der Bewilligung sich lange herausgezögert hat, dementiert Schröder:

«Eine Angelegenheit wie diese muss in verschiedenen Ämtern besprochen werden. Den Vorgang verzögern können auch krankheitsbedingte Ausfälle oder eine zu grosse Arbeitsbelastung.»

Für SVP-Gemeinderat Sieber erscheint das Vorgehen der Stadt widersprüchlich – geht es doch gerade in der Abstimmung zum Bruttokredit in der Höhe von 11,3 Millionen Franken zur Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt vom 15. Mai darum, die Altstadt als Herz Frauenfelds zu beleben. Unter anderem auch mit Orten, die zum Flanieren, Verweilen und Begegnen einladen, wie es in der diesbezüglichen Botschaft heisst.

Die Vorschriften, die Wirte Michel und Wiesli umsetzen müssen, beschäftigen Sieber: «Es werden der Gastronomie alle Möglichkeiten genommen!» Vom Leitfaden zur Nutzung des öffentlichen Grundes hat er Kenntnis, sagt allerdings:

«Man liest schöne Worte, aber faktisch wird das nicht umgesetzt.»

