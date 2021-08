Blumen- und Gartencenter Küng eröffnet Schmetterlingshaus

Frauenfeld Schweizer Schmetterlinge sind härter im Nehmen: Bis am 24. September flattern 500 Sommervögel von Übersee in Frauenfeld Das Blumen- und Gartencenter Küng in Frauenfeld eröffnet am 3. August sein Schmetterlingshaus. Die kleinen Tierchen kommen aus England in den Thurgau. Nachdem sie geschlüpft sind, leben sie noch drei Wochen. Ältere Schmetterlinge sitzen den Besuchern sogar auf die Hand. Janine Bollhalder 03.08.2021, 16.50 Uhr

Das Blumen- und Gartengeschäft Küng eröffnet am 3. August sein Schmetterlingshaus. Bild: Reto Martin (9.08.2019)

Bald schlüpfen die ersten Schmetterlinge. Am Dienstag sind die Schmetterlingspuppen in Frauenfeld angekommen. Das Blumen- und Gartengeschäft Küng in Frauenfeld verwandelt sich zum zweiten Mal in ein kleines Schmetterlingsmuseum. Zur Idee kam Geschäftsführer Florian Küng durch seine Kinder, die grosse Freude an Schmetterlingen haben.

Florian Küng, Geschäftsführer des Blumen- und Gartencenters Küng. Bild: PD

Die Schmetterlingspuppen kommen aus grossen Schmetterlingsfarmen von Übersee, werden aber über England versandt. In Frauenfeld kleben Küng und seine Mitarbeiter die Puppen an das Holzgestell des Brutkastens. Diesen haben sie selbst gebaut, um die perfekte Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erzielen.

500 Schmetterlinge auf 60 Quadratmetern

Nach zwei Tagen bis einer Woche verwandeln sich die Schmetterlinge und können im 60 Quadratmeter grossen Schmetterlingshaus herumfliegen. Dieses ist mit Fliess bespannt und wird von den Besuchern durch eine Schleuse betreten. So können keine Schmetterlinge entkommen. Das wäre nämlich tödlich, da sie verhungern und erfrieren würden. «Die Schweizer Schmetterlinge können mit den rauen und wechselhaften Temperaturen hierzulande umgehen», sagt Küng. «Die Schmetterlinge aus den Zuchthäusern von Übersee hingegen können das nicht.»

Eine spezielle Ausbildung hat Küng für das Projekt nicht machen müssen. «Meine Frau und ich haben uns das Wissen angelesen», erklärt er. Profitiert haben sie auch vom Wissen anderer Gärtnereien, die ebenfalls kleine Schmetterlingshäuser unterhalten. In diesem Jahr haben sie ausserdem Lehren aus dem vergangenen Schmetterlingsjahr 2019 ziehen können.

«Wir haben viel gelernt und uns weiterentwickeln können.»

In das Projekt hat die Familie Küng einen hohen vierstelligen Betrag investiert. Die Arbeit bewältigen sie neben dem Tagesgeschäft.

Das mit Fliess überzogene Schmetterlingshaus. Bild: PD

Was Küng an den Schmetterlingen besonders fasziniert, sind die Verwandlungen. Von der Raupe zur Puppe und dann zum Schmetterling. Sind die Schmetterlinge erst einmal geschlüpft, haben sie zwei Tage Zeit, etwas zu essen. Ansonsten droht der Hungertod. Schmetterlinge saugen Nektar. Doch die richtige Pflanze anbieten zu können, sei schwierig, sagt Küng. Beliebt sind etwa der Strauchbasilikum, Hibiskus oder Latanen. Eine Alternative sind vergorene Früchte, etwa Orangenschnitze oder Bananen. Schmetterlinge trinken auch. Bei Gelegenheit vom Boden oder von angebotenem Zuckerwasser.

Die Schmetterlinge schlüpfen aus den Puppen. Bild: Reto Martin (9.08.2019)

Schmetterlinge beim Schlüpfen beobachten

Gäste können das Schmetterlingshaus gratis betreten. Allerdings gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Wer sehen will, wie die Schmetterlinge schlüpfen, dem rät Küng zu einem Besuch am Morgen. Bestenfalls vor zehn Uhr. Das ist die Zeit, in der die Schmetterlinge schlüpfen und dann für rund zwei Stunden ihre Flügel trocknen lassen. Der Geschäftsführer rechnet mit etwa 20 Schulklassen, die das Schmetterlingshaus besuchen werden. Führungen bietet er jedoch nicht an. Wer einen Schmetterling auf der Hand halten will, sollte allerdings noch etwas abwarten, denn:

«Die jungen Schmetterlinge sind scheu und flink. Die älteren sind langsamer unterwegs und kommen den Besuchern auch näher.»

Ob dies jedoch daran liegt, dass die kleinen Tierchen sich an die Menschen gewöhnen und zutraulich werden, oder daran, dass sie alt und zunehmend zu schwach zum Fliegen sind, kann Küng nicht sagen.

Das Schmetterlingshaus ist vom 3. August bis am 24. September geöffnet. In dieser Zeit werden rund 500 Schmetterlinge darin gelebt haben. Die Puppen aus England werden gestaffelt per Post geliefert. Jede Woche kommen zwischen 100 und 150 Stück in Frauenfeld an. Es handelt sich dabei um rund 50 Sorten, wobei es weltweit etwa 180'000 Schmetterlingssorten gibt. Doch die Lebensdauer eines Schmetterlings beträgt maximal drei Wochen. Küng sagt:

«Nachdem die Tiere bereits als Raupe gelebt haben, ist in es in ihrem letzten Lebensabschnitt als Schmetterling nur noch ihre Aufgabe, sich fortzupflanzen und ihre Eier auf einer geeigneten Pflanze abzulegen.»