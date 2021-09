Frauenfeld Renato Jörg übernimmt ab Januar 2022 die Leitung des städtischen Personalamtes Von der Genossenschaft Migros Ostschweiz stösst der 46-jährige Renato Jörg zur Frauenfelder Stadtverwaltung und übernimmt dort ab 1. Januar 2022 die Leitung des Personalamtes. 06.09.2021, 16.05 Uhr

Das Rathaus und die Altstadt aus der Vogelperspektive. Bild: Olaf Kühne

Renato Jörg heisst der neue Leiter des Personalamtes der Stadt Frauenfeld. Der 46-Jährige arbeitet derzeit bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Dort ist er seit 2013 zuerst für den Bereich HR Services und seit 2017 für den Bereich HR Beratung verantwortlich. In dieser Leitungsfunktion ist er für die Rekrutierung von Schlüsselpersonen und die Beratung von Führungskräften in HR-relevanten Angelegenheiten zuständig.

Renato Jörg, neuer Leiter des Frauenfelder Personalamtes. Bild: PD

Zu seinem Aufgabenbereich gehört zudem die Führung eines achtköpfigen Teams sowie die Leitung von verschiedenen HR-Projekten und die Stellvertretung der Leiterin Direktion Personelles. Zuvor arbeitete Renato Jörg als Leiter Human Resources bei der Arbonia-Forster-Holding AG in Arbon, wo er verschiedene Divisionen oder Business Units innerhalb des Konzerns betreute und teilweise gleichzeitig für das Lehrlingswesen sowie die Lohnbuchhaltung verantwortlich war, heisst es in einer Mitteilung des Frauenfelder Departements für Finanzen und Zentrales.

Baldiger Masterstudienabschluss an der ZHAW

Renato Jörg habe sich stetig weitergebildet und verfüge unter anderem über das eidgenössische Diplom «Experte in Leadership und Changemanagement NDS HF» der Akademie St.Gallen sowie verschiedene Certificates of Advanced Studies (CAS) in Personalentwicklung, HR-Beratung und strategischer Personalentwicklung. Demnächst schliesst er sein Masterstudium an der ZHAW School of Management and Law in Human Capital Management ab.

Renato Jörg ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Freidorf. Der Stadtrat von Frauenfeld freut sich sehr, dass er mit Renato Jörg einen ausgewiesenen Fachspezialisten für die Leitung des Personalamtes gewinnen konnte. Jörg tritt die Nachfolge von Barbara Wiederkehr an und wird die Amtsleitung am 1. Januar 2022 übernehmen. (red)