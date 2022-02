Frauenfeld Rätselhafter Vorfall: Mann in Frauenfeld wird angeschossen – erst der Arzt bemerkt, dass Verletzung von Schuss stammt +++ Wegen verwendeter Munition ermittelt nun die Militärjustiz Am Donnerstag, 10. Februar, ist ein 38-jähriger Mann in Frauenfeld angeschossen worden. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die genauen Umstände sind noch unklar. Nun hat die Militärjustiz die Ermittlungen aufgenommen. Aktualisiert 18.02.2022, 08.44 Uhr

Die genauen Umstände, wie der Mann durch die Schussabgabe genau verletzt wurde, sind weiterhin unbekannt. Symbolbild: Key

Am vergangenen Donnerstag, 10. Februar, hielt sich ein 38-jähriger Mann mit seinen beiden Kindern und einem Bekannten an der Scheuchenstrasse 42 in Frauenfeld auf. Gemäss seinen Aussagen verspürte er kurz nach 16 Uhr plötzlich einen starken Schmerz im Unterkörper. Die Kantonspolizei Thurgau teilte mit, dass bei der ärztlichen Untersuchung eine Schussverletzung festgestellt wurde. Der Mann musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Umstände erscheinen rätselhaft. Weder das Opfer noch seine Begleiter haben den Schuss gehört. Nach dem plötzlichen Schmerz im Unterkörper haben sie sich selbstständig zu einem Arzt begeben, der die Schussverletzung feststellte und die Polizei informierte. Das Projektil wurde operativ entfernt und werde nun kriminaltechnisch untersucht, sagte Mediensprecher Matthias Graf.

Geschoss könnte von Armee abgefeuert worden sein

Rund eine Woche später ist nun bekannt: Die verwendete Munition könnte aus einer Armeewaffe stammen, wie Florian Menzi, Sprecher der Militärjustiz, gegenüber «20 Minuten» sagt. Deshalb seien nun die Ermittlungen von der Thurgauer Staatsanwaltschaft an die Militärjustiz übergegangen. Man stehe noch am Anfang der Untersuchungen und wisse noch nicht aus welcher Waffe der Schuss abgegeben wurde, so Menzi weiter.

Zudem werde untersucht, ob der Schuss von einem Schiessplatz aus der Umgebung abgegeben wurde. Das Schiesssportzentrum Schollenholz in liegt beispielsweise in der Nähe des Unfallorts. «Befragungen diesbezüglich werden demnächst stattfinden», sagt Menzi zum Newsportal. (kapo/tn/dar/nat)