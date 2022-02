Frauenfeld Rätselhafter Vorfall: Mann in Frauenfeld wird angeschossen – erst der Arzt bemerkt, dass Verletzung von Schuss stammt Am Donnerstag ist ein 38-jähriger Mann in Frauenfeld angeschossen worden. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die genauen Umstände sind noch unbekannt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 11.02.2022, 11.09 Uhr

Die genauen Umstände, wie der Mann durch die Schussabgabe genau verletzt wurde, sind noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eröffnet. Symbolbild/Key

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, hielt sich der 38-jährige Mann am Donnerstagnachmittag mit seinen beiden Kindern und einem Bekannten an der Scheuchenstrasse 42 in Frauenfeld auf. Gemäss seinen Aussagen verspürte er kurz nach 16 Uhr plötzlich einen starken Schmerz im Unterkörper. Bei der ärztlichen Untersuchung wurde eine Schussverletzung festgestellt. Er musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.