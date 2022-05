Quartierverein Huben: führte 46. Jahresversammlung durch

Frauenfeld Quartierverein Huben: An der 46. Jahresversammlung hielt der neue Präsident Überraschungen bereit Am Freitag, 29. April, leitete Marcel Gysi seine erste Jahresversammlung im Restaurant Verso des Kantonsspitals Frauenfeld als Quartiervereinspräsident Huben. Gysi freute das Interesse der 104 anwesenden Mitglieder und elf Gäste. Manuela Olgiati 01.05.2022, 17.30 Uhr

Der Vorstand des Quartiervereins Huben mit Corinne Hofmann, Martina Winkler, Erich Mosberger, Präsident Marcel Gysi, Samuel Städler, Carla Tobler und Melanie Ramseyer freut sich auf ein aktives Vereinsjahr. Bild: Manuela Olgiati

Am Freitag, 29. April, leitete Marcel Gysi seine erste Jahresversammlung im Restaurant Verso des Kantonsspitals Frauenfeld als Quartiervereinspräsident Huben. Bei seiner Wahl im Herbst 2021 sagte Gysi, dass er sich ein lebendiges und aktives Quartier wünsche. Dieses Versprechen setzt er um. Der Vorstand wird verstärkt. Die beiden neuen Vorstandsmitglieder Erich Mosberger und Samuel Städler wählten die Stimmberechtigten einstimmig.

Quartierverein braucht auch das Gewerbe

Huben geht online. Mit Mosberger im Vorstand hält der Quartierverein mit der neuen Website www.huben.ch für ihre 422 Mitglieder aktuelle Informationen bereit, Einladungen werden zeitgemäss per E-Mail versandt. Huben nimmt gern neue Mitglieder auf. Mit Applaus stimmten die Versammlungsteilnehmer zu, dass sich neu auch das Gewerbe im Quartier mit einer Mitgliedschaft von 50 Franken im Quartierverein beteiligen kann.

Das Jahresprogramm hält nach dem pandemiebedingten Unterbruch wieder attraktive Veranstaltungen bereit. Gysi sagte:

«Auch den Waldfondue-Anlass nehmen wir mit wieder auf.»

Dem Vorstand sei wichtig, dass sich Familien an Anlässen beteiligen können. Ein Votant zeigte sich zwar etwas enttäuscht, dass der Ausflug zur Firma Goba in Appenzell an einem Mittwochnachmittag, an dem viele Berufstätige nicht teilnehmen können, stattfinde.

Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler sprach in ihrem Grusswort vom Vertrauten im Quartier Huben. Sie sagte: «Vor vier Jahren habe ich das letzte Mal in den zehn Minuten des Stadtrates zu Ihnen gesprochen.» Inzwischen sei viel passiert, doch das Vertraute bestehe weiterhin. Aepli betonte, dass der Stadtrat am Abstimmungssonntag vom 15. Mai 2022 den Rahmenkredit für die Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt unterstütze. Weiter gehe es auch um die Grundsatzfrage autofreie Altstadt, zu der der Stadtrat keine Stellung beziehe.

Die Hubemer hiessen die Rechnung 2021 bei einem Aufwand von 8399 Franken und einem Ertrag von rund 8593 Franken mit einem kleinen Gewinn von 192 Franken gut. Das Vereinsvermögen beträgt per 31. Dezember 2021 38’392 Franken. Der Jahresbeitrag beträgt weiterhin 20 Franken pro Mitglied.