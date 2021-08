Drei Initianten organisieren das Co-Labor im Eisenwerk Frauenfeld

Ein dreiköpfiges Team begeisterter Macherinnen und Macher lanciert in den Räumlichkeiten des Eisenwerks Frauenfeld eine Gemeinschaftswerkstatt mit dem Namen Co-Labor. Am Montag werden Interessierte in den Prozess einbezogen.

Janine Bollhalder 19.08.2021, 12.30 Uhr