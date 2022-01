Frauenfelder Stadtrat hat die Bevölkerung zum Gespräch eingeladen

Frauenfeld Öpfelringli und ein Gespräch: Frauenfelder Stadtrat veranstaltet Neujahresemfpang der anderen Art Der Frauenfelder Stadtrat hat am Freitag und Samstag, 21. und 22. Januar, zum Gespräch eingeladen. Bei der Veranstaltung «Auf ein Wort mit dem Stadtrat» hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Stadträtinnen und Städträte zu richten. Claudia Koch 23.01.2022, 16.50 Uhr

Der Frauenfelder Stadtrat: Andreas Elliker, Elsbeth Aepli Stettler, Stadtpräsident Anders Stokholm, Barbara Dätwyler Weber, Fabrizio Hugentobler und Stadtschreiberin Bettina Beck. Bild: Ralph Ribi

Was als Alternative zum Neujahrsempfang angepriesen wurde, scheint an diesem kalten Freitagnachmittag, 21. Januar, nicht gerade in einem Wortschwall zu münden. «Wir haben es eher mit Laufkundschaft zu tun», sagt Elsbeth Aepli Stettler und überreicht einer vorbeihuschenden Passantin einen Sack Öpfelringli. Thurgauer, selbstverständlich, sagt die Stadträtin.

Öpfelringli verteilen: Barbara Dätwyler Weber mit zwei Passanten. Bild: Ralph Ribi

Derweil preist Stadtschreiberin Bettina Beck das Neujahrsblatt einem Passanten an. Für sie wäre es der erste Neujahrsempfang im Rathaus gewesen. Denn sie trat am 1. März des vergangenen Jahres ihre Stelle an. Sie sagt:

«Ich nehme diese Gelegenheit gerne wahr, um mich hier in der Altstadt mit der Bevölkerung auszutauschen.»

Lokale und aktuelle Themen angesprochen

Für das aktuelle Neujahrsblatt, das für viele laut Aepli Stettler ein Sammelobjekt ist, wurde der Fotograf Balz Kubli beauftragt. «Ein lokaler Künstler, der mit einer Drohnenaufnahme das Kurzdorf im Herbst 2021 festgehalten hat», sagt Stadtpräsident Anders Stokholm. Weitere Quartieraufnahmen sollen folgen.

Mit dem Stadtpräsidenten wollten die Leute über die Coronasituation, die Stadtentwicklung und die Belebung der Innenstadt reden. Fragen zur autofreien Altstadt oder dem Rahmenkredit zur Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt gingen gezielt an Stadtrat Andreas Elliker. Er bilanziert:

«Es gab kritische, wie auch wohlwollende Anmerkungen.»

Ein Dauerthema sind die E-Trottinetts. Mit diesem Departement lasse sich kein Blumentopf gewinnen, resümiert Elliker. Auch Stadträtin Barbara Dätwyler Weber ist mit einer Passantin im Gespräch. Für sie stelle sich die Frage nach einer autofreien Altstadt als Velobesitzerin weniger, sagt Esther Muff. Als regelmässige Kundin der Innenstadtgeschäfte bekomme sie jedoch die Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen zur Belebung der Altstadt mit.

Wenig Zeit für lange Gespräche

Heinz Bernhard (in der blauen Jacke) kennt die Mitglieder des Stadtrats. Bild: Ralph Ribi

«Vorhin kam eine Frau mit einem Zettel in der Hand vorbei, auf dem sie ihr Anliegen notiert hatte», sagt Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bei ihm landen unter anderen Fragen zum Hallenbadneubau. Das Angebot zu einem Gespräch mit dem Stadtrat wird genutzt. Doch die vorrückende Zeit führt weniger Leute in die Stadt. Einige machen einen Bogen – trotz offerierter Öpfelringli. Andere bleiben kurz stehen, wie etwa Heinz Bernhard, der mit dem halben Stadtrat per Du ist. Kurz posiert er für den Fotografen, muss dann aber gleich weiter. Die Kälte frisst sich durch die Handschuhe und macht die Füsse taub. Feierabend für den Stadtrat, zumindest für Freitag. Am Samstag gab es dann nochmals die Möglichkeit zum Gespräch.