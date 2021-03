Frauenfeld Ob am Men-Strip-Abend oder am Fussball-Grümpeli: Seit bald 30 Jahren ist Daniela Facchin aktive Samariterin In den Neunzigerjahren vertrieben sich die Samariter noch mit einem Buch die Zeit. Heute ist der Frauenfelder Samariterverein an rund 80 Anlässen jährlich im Einsatz. Daniela Facchin gehörte seit dem Jahr 2000 dem Vorstand des Vereins an. Jetzt tritt sie zurück. Claudia Koch 29.03.2021, 17.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniela Facchin vor dem Vereinslokal der Frauenfelder Samariter auf dem Areal des Oberstufenzentrums Reutenen. Bild: Kevin Roth

Eine eifrige Samariterfamilie. Und eine treue dazu: Das sind die Facchins. Denn Daniela Facchin ist seit 1992 aktive Samariterin und übernahm 2000 das Ressort als Sanitätsdienstleiterin im Samariterverein Frauenfeld. Ihr Mann, der ein halbes Jahr länger im Verein dabei ist, war ihre Inspiration und Motivation. Inzwischen ist auch eine der beiden Töchter Aktivmitglied. Am Verein schätzt Daniela Facchin die Gemeinschaft und die Möglichkeit, etwas Gutes tun zu können.

Zu tun gab es für die 52-jährige Frauenfelderin in den vergangenen bald dreissig Jahren als Samariterin allerhand. «Man denke nur an all die Sportanlässe, Konzerte und Stadtfeste, für die der Samariterverein aufgeboten wurde», sagt Facchin. Gerade Sportanlässe wie Fussballturniere, Schulsporttage oder auch mal ein Gigathlon geben oftmals viel Betreuungsarbeit. Das kann mit den Wetterbedingungen oder mit der Professionalität des Anlasses zusammenhängen. Facchin sagt dazu:

«An Anlässen wie etwa dem Gigathlon sind die Teilnehmenden meist gut trainiert. Bei einem Grümpelturnier hingegen haben wir fast jedes Jahr einen Krankenwagen aufbieten müssen.»

Am Gigathlon habe sie die Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort sehr geschätzt.

Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Amriswil TG - Auftritt der Chippendales im Pentorama Amriswil. (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin) Chippendales (Bild: Reto Martin)

Einsatz beim Sport und an Konzerten

Doch nicht nur an Sportanlässen wird Erste Hilfe benötigt, sondern auch an Konzerten oder Generalversammlungen. Während ihr die früheren Einsätze am Open Air wegen des vielen Alkohols weniger behagten, schätzt sie die Konzerte in der Festhalle Rüegerholz.

«Wir sind recht nah an den Künstlerinnen und Künstlern dran, das gefällt mir.»

In Erinnerung ist ihr ein Auftritt der Showtanzgruppe Chippendales geblieben, bei dem sie Handynummern der Fans weitergeben sollte. Weniger aufregend hingegen sind Firmenanlässe wie etwa Generalversammlungen.

Die grösste Herausforderung bieten Anlässe, bei denen viele Menschen zusammenkommen, wie etwa bei einem Stadtfest oder einem Eidgenössischen Fest. «Beim Mitsommerfest 2019 gab es einen fixen Samariterposten und zwei Samariter patrouillierten während des Anlasses. Die grösste Herausforderung an einem dieser Abende bestand jedoch darin, wegen eines starken Gewitters das Zelt festzuhalten», sagt Facchin lachend.

(Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) (Bild: Donato Caspari) Eröffnung des Mitsommerfestes am Freitagabend. (Bilder: Andrea Stalder) Das OK an der Tafel. Stadtpräsident Anders Stokholm geht ebenfalls ans Mitsommerfest.

Doppelt so viele Anlässe betreut

Als Sanitätsdienstleiterin nahm sie nun 21 Jahre lang Anmeldungen entgegen, beantwortete Anfragen, suchte Leute für die Einsätze und teilte diese ein. Facchin sagt dazu:

«Es konnte schon mal vorkommen, dass wir an einem Wochenende für mehrere Anlässe in der Stadt Frauenfeld angefragt wurden.»

Da hiess es, umsichtig einzuteilen und bei Bedarf andere regionale Samaritervereine um Mithilfe zu bitten. Denn es sei laut Facchin nicht immer gleich einfach, die Vereinsmitglieder für aufeinanderfolgende Einsätze an Wochenenden oder abends zu motivieren. Früher fragte sie die Samariter per Telefon an, was meist zeitaufwendig war. Heute ist sie froh, die Anfragen über E-Mail und über Doodle erledigen zu können.

Was sich gegenüber ihrer Anfangszeit als Samariterin verändert hat, ist die Professionalität innerhalb des Vereins.

«Früher wurde schon mal die Lismete oder ein Buch hervorgeholt, heute geht das nicht mehr. Wir wollen bei jedem Einsatz einen professionellen Eindruck hinterlassen.»

Das erzählt sie. Auch die Anzahl Anlässe hat sich während ihrer langen Mitgliedschaft verändert: Waren es Anfang der Neunzigerjahre noch deren 40, sind es jetzt, ausser in der Pandemie, doppelt so viele. Gleich geblieben sind zwei wichtige Voraussetzungen: ausreichend Geduld und die Freude daran, Erste Hilfe zu leisten.