An der Juchstrasse 28 entsteht das Gewerbehaus Park 19.

Frauenfeld Neuer Gewerbebau an der Juchstrasse: Bauarbeiten an «Park 19» sind in vollem Gange Die Bauarbeiten für das neue 25-Millionen-Projekt des Unternehmens Gewerbehaus in der Au AG sind in vollem Gange. Die Immobilie mit 14'000 Quadratmetern Mietfläche richtet sich primär an Handwerks-, Produktions- und Versandunternehmen. Eine erste Mieterin gibt es schon: Ein internationales Unternehmen, das im Zuge des Standortwechsels eine Filiale in Frauenfeld schliesst. Janine Bollhalder 01.03.2022, 16.55 Uhr

Eine Visualisierung der Gewerbeimmobilie «Park 19» an der Juchstrasse 28. Visualisierung: PD

Der «Park 19» gedeiht. An der Juchstrasse 28 entsteht ein 14'000 Quadratmeter grosser, multifunktionaler Gewerbebau. Hinter dem Bauprojekt steckt das Unternehmen Gewerbehaus in der Au AG, dass zur Bütikofer Gruppe von Ruedi Bütikofer gehört und seinen Hauptsitz in Gachnang hat. «Park 19» ist neben den Zwillingshäusern Goldäcker I und II beim Allmendcenter die dritte Gewerbeimmobilie der Firma.

Das Gebäude richtet sich primär an Handwerks-, Produktions- und Versandunternehmen. Der Bauherr könnte sich auch sehr gut vorstellen, dass sich der Platz ideal für ein Automuseum eignet oder sich für Ausstellungen und als Event-Location eignen würde. Das aufgrund der Lage im Industriegebiet, der grossen Fläche und der guten Zugänglichkeit: Alle Stockwerke mitsamt Attikageschoss sind mit einem Autolift erreichbar. Die Immobilie bietet eine Tiefgarage mit 100 Parkplätzen und einen Aussenparkplatz mit 64 Plätzen. Ausserdem gibt es eine spektakuläre Dachterrasse im Umfang von 1000 Quadratmetern. Wie viele Mieter im «Park 19» Platz finden werden, kann Architekt Roger Mantel derzeit noch nicht sagen. Aber er verrät: «Es gibt bereits ein internationales Unternehmen, welches das gesamte Erdgeschoss gemietet hat.»

Der «Park 19» hat 13'000 Quadratmeter Fläche. Visualisierung: PD

Von der Zürcher- an die Juchstrasse

Die Bauarbeiten sind bereits im vollen Gange. Aktuell werden die Pfählungen sowie die Bohrungen für die Erdsonden des geplanten Gebäudes erstellt. «Die Planung von ‹Park 19› hat etwa zwei Jahre gedauert», sagt der Architekt und geht davon aus, dass es rund 18 Monate dauert, bis die ersten Unternehmen einziehen können. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 25 Millionen Franken. Die Vermarktung der Mieträume startet online in zwei Wochen.

Die neue Aldi-Filiale findet im Erdgeschoss Platz. Visualisierung: PD

Die erste Mieterin von «Park 19» ist Aldi. Es gibt allerdings keine dritte Filiale in Frauenfeld, sondern einen Umzug. Wie die Medienstelle erklärt, wird die Filiale an der Zürcherstrasse 381 geschlossen. Es ist eine der ältesten Aldi-Filialen der Schweiz. «Im Sinne einer verdichteten Bauweise haben wir entschieden, uns in einem gemischt genutzten Gebäude einzumieten», teilt das Unternehmen mit.

Mit Zuge des Standortwechsels von der Zürcher- an die Juchstrasse soll die Filiale umfassend modernisiert und auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. «Die Verkaufsfläche wird nach dem neuen Ladenkonzept gestaltet», heisst es von der Medienstelle. Das heisst, es gibt einen grösseren Frische- und Conveniencebereich sowie eine hochwertigere Warenpräsentation. Das Unternehmen rechnet mit einer Eröffnung der Filiale im Frühling des kommenden Jahres.