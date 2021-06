Zuckerfabrik Frauenfeld Aarberg bietet Zuckerrübenschnitzel an

Frauenfeld Nach der Rübenkampagne sind wegen Wachstumsrückstand weniger Zuckerrübenschnitzel erhältlich Noch bis Ende Juni läuft die Möglichkeit, sich Bedarfsmengen an Zuckerrübenschnitzel der abgelaufenen Kampagne zu sichern. Die Schweizer Zucker AG über Veränderungen gegenüber den Vorjahren. 04.06.2021, 16.40 Uhr

Die Zuckerfabrik Frauenfeld aus der Vogelperspektive. Bild: Olaf Kühne

(red) Ende Mai hat die Schweizer Zucker (SZU) AG mit ihren Werken in Frauenfeld und Aarberg das Angebot für Futtermittel aus Zuckerrüben an die Handelspartner und Rübenpflanzer versendet. Die Kunden haben bis Ende Juni die Möglichkeit, sich ihre Bedarfsmengen zu sichern, wie es in einer Mitteilung der SZU heisst.