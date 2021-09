Blumen Küng lanciert Selbstbedienungs-Blumenladen

Frauenfeld Mitten in der Nacht Blumen kaufen – das Garten- und Blumencenter Küng ermöglicht kontaktloses Einkaufen Am 3. September wird die neue BlumenBox im Einkaufszentrum Passage in Frauenfeld eröffnet. Die Kunden des Garten- und Blumencenters Küng können kontaktlos und selbstständig Blumen kaufen. Noch weiter geht die BlumenBox beim Hauptgeschäft. Sie erlaubt es, zu jeder Tages- und Nachtzeit einzukaufen. Janine Bollhalder 02.09.2021, 11.40 Uhr

Geschäftsführer Florian Küng im Garten- und Blumencenter in Frauenfeld. Bild: PD

Mit der neuen Küng BlumenBox will das Garten- und Blumencenter dem Selbstbedienungstrend nachkommen. Wo im Einkaufszentrum Passage in Frauenfeld bislang ein kleiner, bedienter Laden war, eröffnet am Freitag, 3. September, die BlumenBox. Das Angebot wird angepasst, es gibt Gestecke, Sträusse und die Möglichkeit, selbst Blumen zusammenzustellen.