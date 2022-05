Frauenfeld: Autoposer in der Innenstadt

Frauenfeld Lautstark unterwegs: Mit den Sonnenstrahlen kommen die Autoposer In Frauenfeld wird wieder Gas gegeben: Auf Facebook beklagt sich ein Nutzer über die «nervigen Autoposer in der Innenstadt». Für Werner Spiri, Leiter des städtischen Amts für Sicherheit ist klar, Autoposer sind ein Ärgernis. Sie mit baulichen Massnahmen ausbremsen, steht aber derzeit nicht zur Diskussion. Hauptakteur beim Kampf gegen die Poser ist die Kantonspolizei mit Kontrollen - aber im ganzen Kanton. Janine Bollhalder 01.05.2022, 16.16 Uhr

Die Front eines Autos mit sternförmigen Felgen. Bild: Julian Stratenschulte / DPA

Aufheulende Motoren, quietschende Reifen und Knallen aus dem Auspuff: Das schöne Wetter lockt die Autoposer aus ihren Garagen. Das Ziel: mit den Fahrzeugen auffallen - und das möglichst lautstark. In der Stadt Frauenfeld sind Autoposer keine Neuheit, sondern ein seit Jahren bekanntes Problem, sagt Werner Spiri, Leiter des städtischen Amts für Sicherheit. «Beliebte Strecken zum Protzen mit den Autos sind in der Nähe von Gartenwirtschaften, wo die Leute draussen sitzen», sagt er. Dazu gehören in der Kantonshauptstadt etwa die Rhein-, Promenaden- und St. Gallerstrasse sowie der Platz am Holdertor.

Alles anzeigen

Werner Spiri

Leiter Amt für Sicherheit Frauenfeld Bild: Mathias Frei

Dass die Autoposer in Frauenfeld unterwegs sind, liest man auch auf Facebook. In der Gruppe: «Du bisch von Frauefeld, wenn...» schreibt ein Nutzer: «Die nervigen Autoposer sind wieder in der Innenstadt unterwegs, und niemand unternimmt etwas.» Der Beitrag zählt bislang 64 Kommentare. Die Meinungen sind gespalten. Ein Teil der Facebook-Nutzer kritisieren die Wortmeldung. Ein anderer Teil kommentiert, dass und wo sie ebenfalls von den Autoposern genervt sind und fragen sich:

«Wieso wird nichts dagegen gemacht?»

Bauliche Massnahmen gegen die Autoposer

Matthias Graf

Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau Bild: Daniel Duschletta / Kapo Tg

Reklamationen zum Thema Autoposer landen nicht bei Spiri, sondern bei der Kantonspolizei. Mediensprecher Matthias Graf bestätigt: «Das Phänomen Autoposer ist mit steigenden Temperaturen und Sonnenschein jährlich wiederkehrend.» Hinweise seitens der Bevölkerung werden überprüft und auf dem ganzen Kantonsgebiet finden gezielte Kontrollen statt. Unterwegs sind auch Polizisten in Zivil, um den Verkehr zu überwachen.

«Ausserdem überprüfen Spezialistinnen und Spezialisten die technischen Abänderungen an den Fahrzeugen auf ihre Zulässigkeit hin.»

Gesetzesverstösse werden gebüsst oder zur Anzeige gebracht. Im vergangenen Jahr waren es 64 Anzeigen wegen vermeidbarer Lärmerzeugung. Auf die Frage, wie man gegen Autoposer vorgehen kann, sagt Graf, dass Gemeinden und Städte die Möglichkeit haben, an geeigneten Stellen verkehrsberuhigende Massnahmen zu beantragen oder umzusetzen – etwa eine Temporeduktion. Zur Situation in der Kantonshauptstadt weiss er jedoch: «In Frauenfeld sind nicht mehr Autoposer unterwegs als in anderen grösseren Ortschaften im Thurgau.»

Bauliche Massnahmen, um die Autoposer auszubremsen, sind in der Kantonshauptstadt bislang kein Thema, sagt Werner Spiri. «Denn es ist möglich, dass dann alle Autofahrer darunter leiden.» Er vermutet, dass die Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Bezug auf die Autoposer nicht viel bringen würden, da sie ja nicht generell zu schnell durch die Stadt fahren, sondern gezielt auf sehr kurzen Strecken beschleunigen, und dann gleich wieder abbremsen. «Die Autoposer sind zwar ein Ärgernis», sagt Spiri, «aber als ein sicherheitstechnisches Problem würde ich sie nicht direkt bezeichnen.»

Pascal Häderli

Mediensprecher Kantonspolizei St. Gallen Bild: PD

Die Autoposer sind nicht nur im Thurgau ein Problem. Auch im Nachbarkanton St. Gallen ist das Phänomen über die letzten Jahre, jeweils im Sommer, wahrgenommen worden. Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt: «Häufig trifft man die Autoposer am Gürtel Rheintal, Bodensee bis nach Buchs an.» Ein Hotspot sei insbesondere die Strandpromenade in Rorschach. Wie die Thurgauer Kollegen macht auch die Kantonspolizei St. Gallen gezielte Kontrollen dort, wo die Autoposer vermehrt auftreten.

«Die verantwortlichen Mitarbeiter sind speziell zum Thema geschult und werden vom Strassenverkehrsamt unterstützt.»

Seit 2020 werden diesbezüglich Daten erfasst. 2021 wurden rund 390 Personen zur Anzeige gebracht, im Jahr davor etwa 380. «Die häufigsten Gründe waren unerlaubte technische Änderungen am Fahrzeug, das Verursachen von vermeidbaren Lärm und unnötiges Herumfahren», sagt Häderli. Wie er ergänzt, sind dabei verschiedenste Automarken vertreten.

5'000 Franken für Anpassungen am Auto

Akio Tanner führt seit einem Jahr die Garage Tanner Motorsport in Frauenfeld. «Ich habe schon das Gefühl, dass die Anzahl Personen, die ihr Auto tunen, über die letzten Jahre zugenommen hat», sagt er. Seine Kunden sind durchschnittlich zwischen 20 und 30 Jahren alt. Tanner schätzt, dass sie pro Jahr bis zu 5'000 Franken in ihr Auto investieren. Besonders häufig erfüllt er Wünsche nach einer Tieferlegung des Fahrzeuges. Gefragt sind auch Anpassungen der Auspuffanlage. Der Grund dafür: «So hört man sein eigenes Auto, dass während der Fahrt nicht von aussen betrachten kann.» Das sei aber ein Trend, der seit vielen Jahren besteht.

Tanner fährt selbst getunte Autos, die nicht nur durch ihr Äusseres auffallen, sondern durchaus auch mit ihrer Lautstärke. Dass er damit bei einigen Leuten aneckt, ist ihm bewusst. Doch dass er als Autoposer eingeschätzt wird, verletzt ihn. «Ich bin ein Autoliebhaber, ich mag sportliche und auch laute Fahrzeuge. Aber wenn man damit unterwegs ist, wird man sofort mit den Posern in den gleichen Topf geworfen.» Damit spricht er ein Problem an, dass auch im Facebook-Beitrag erwähnt wird:

«Man sollte immer aufpassen mit dem Wort ‹Poser›. Nicht jede Person, die mit einem Auto herumfährt und die Sonne geniesst, ist ein Poser.»

Für Tanner gibt es ein klares Indiz, mit dem man die Autoposer von den restlichen Autofahrern abgrenzen kann: «Autoposer beschränken sich auf die gleiche Strecke, die sie mehrfach abfahren und lautstark Gas geben.»