Frauenfeld Keinerlei Angaben zu Verkäufern und Preis: Vorstoss im Gemeinderat verlangt Transparenz zu Kauf von Altstadthäusern GLP-Gemeinderat Stefan Leuthold hat eine Einfache Anfrage zuhanden des Stadtrates eingereicht. Er verlangt vom Stadtrat transparente Informationen zum Kauf der drei Altstadtliegenschaften. Samuel Koch 09.03.2022, 11.30 Uhr

Die drei Liegenschaften an der Freiestrasse 15 bis 19, welche die Stadt gekauft hat, um die Belebung voranzutreiben. Bild: Ralph Ribi

Das vereinbarte Stillschweigen hat Folgen. Nachdem der Stadtrat Anfang Februar verkündet hat, dass er drei Liegenschaften in der Altstadt von Frauenfeld an der Freiestrasse 15, 17 und 19 kauft, hat Stefan Leuthold an der Gemeinderatssitzung von Ende Februar eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Transparente Informationen zu Liegenschaftskäufen in der Altstadt» eingereicht.