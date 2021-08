Frauenfeld Kampf gegen Goldruten: Stadt Frauenfeld sucht Helferinnen und Helfer für Pflegeeinsatz im Naturschutzgebiet Für einen weiteren Pflegeeinsatz im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld – das dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert – startet die Stadt Frauenfeld einen Aufruf für Freiwillige. 09.08.2021, 12.00 Uhr

Die Goldrute ist ein invasiver Neophyt. Bild: PD

(red) Bereits zum sechsten Mal geht im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld ein Pflegeeinsatz über die Bühne. Am Freitag, 13. August, und Samstag, 14. August, jeweils von 8.30 bis zirka 16 Uhr wird das Amt für Hochbau und Stadtplanung gemeinsam mit Freiwilligen Goldruten in den südlichen Altläufen auf der Allmend entfernen. Dadurch können die Feuchtgebiete in diesem Areal geschützt werden.