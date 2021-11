Frauenfeld «Ich habe das Auto verkauft»: 21-Jähriger war mit über 150 km/h in der 80er-Zone unterwegs – Gericht verurteilt ihn zu bedingter Freiheitsstrafe und Busse Ein junger Mann war im vergangenen Jahr in Frauenfeld in der 80er-Zone mit über 150 km/h unterwegs. Der Führerschein wurde ihm entzogen und die Staatsanwaltschaft spricht ihn schuldig. Die Konsequenz für seinen Fehltritt: eine bedingte Freiheitsstrafe sowie eine Busse. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.25 Uhr

Der Beschuldigte ist mit einem BMW in der 80er-Zone über 150 km/h gefahren. Bild: iStock Editorial

Über ein Jahr ist es her, dass der Beschuldigte zu schnell gefahren ist. Dafür hat er sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten müssen. Der beklagte 21-Jährige war im Juni 2020 auf der Hauptstrasse von Islikon in Richtung Frauenfeld unterwegs.