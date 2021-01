Frauenfeld «Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein»: Thurgauer Regierungsrat Urs Martin ist sauer über die Impfung eines südafrikanischen Milliardärs Kurz vor dem offiziellen Impfstart wurde der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert im Thurgau geimpft. Dies, nachdem er zuerst erfolglos versucht hat, sich in einer Klinik in Luzern impfen zu lassen. Die Aktion stösst vielen sauer auf – Reaktionen aus der Politik folgten prompt. Aktualisiert 21.01.2021, 16.12 Uhr

(lsf/evw/lex) Johann Rupert ist der reichste Mann Südafrikas (acht Milliarden Dollar Vermögen) und flog vor Weihnachten in die Schweiz, um sich hier gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nachdem er es erst erfolglos in einer Klinik in Luzern versucht hatte, wurde er kurz vor dem offiziellen Impfstart in Frauenfeld geimpft, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Die Hirslanden-Gruppe, die im Thurgau den Auftrag für die Impfkampagne erhalten hat, bestätigt gegenüber der Zeitung die Impfung von Rupert. Dieser zähle «zur Kategorie der Risikopatienten», obwohl er erst 70-jährig ist. Der Unternehmer aus Südafrika gehörte zu zwölf Personen, die vor dem offiziellen Impfstart im Rahmen von Tests den Coronaimpfstoff erhielten, erklärt ein Hirslanden-Sprecher dem «Tagesanzeiger».

Auch der Milliardär äussert sich über die Impfaktion. Es liege ihm daran, für alle Mitarbeitenden in seinen Unternehmen ein Zeichen zu setzen. Seine Botschaft sei: «Nur über die Impfung werden wir es schaffen, aus dieser Krise herauszukommen.»

Hirslanden-Gruppe über Firmengeflecht im Besitz des Milliardärs

Wie es weiter heisst, war die Vorzugsbehandlung des Milliardärs wohl nur möglich, weil sich die Hirslanden-Spitalgruppe über ein Firmengeflecht im Besitz von Rupert befindet. Die Gruppe habe im Thurgau zudem den Zuschlag für den Aufbau und die Durchführung von Covid-Impfungen erhalten.

Hirslanden-Gruppe als Tochtergesellschaft des Milliardärs Kerngeschäfte von Johann Rupert Die Hirslanden beschäftigt über 10'000 Mitarbeiter. Die Gruppe betreibt 17 Kliniken in zehn Kantonen und macht einen Umsatz von 1,8 Milliarden Franken. Sie ist zudem eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Mediclinic International, die an der Londoner Börse kotiert ist. Diese wiederum wird von der südafrikanischen Remgro kontrolliert – die Mehrheit daran besitzt die Familie Rupert. Zum Imperium des reichsten Südafrikaners gehören neben Spitälern und Industriebeteiligungen auch die grössten Uhren-, Schmuck- und Modekonzerne der Welt. Johann Rupert ist Verwaltungsratspräsident der Genfer Compagnie Financière Richemont, zu der Luxusmarken wie Cartier, Chloé, Lancel, Montblanc und Dunhill sowie zahlreiche Uhrenhersteller wie IWC, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget oder Vacheron Constantin gehören. Gemäss Handelsregister hat der Unternehmer seinen offiziellen Wohnsitz seit 2018 in Satigny bei Genf. (red.)

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin hat vom Journalisten des «Tagesanzeigers» erfahren, dass ein südafrikanischer Milliardär im Thurgau geimpft worden sein soll, wie er gegenüber der «Thurgauer Zeitung» sagt. «Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, und habe die Hirslanden AG damit konfrontiert.» Nachdem das Unternehmen vom Arztgeheimnis befreit worden sei, habe es ihm den Sachverhalt bestätigt. Martin versteht, dass die Leute sauer sind, er sei es ebenso.

«Ich habe ein paar graue Haare und Stirnfalten mehr, seit ich das erfahren habe.»

Auf Twitter schreibt er:

Er wäre froh, wenn Rupert – mit dem er im Übrigen noch nie gesprochen habe – nicht nur zum Impfen in den Thurgau käme, sondern auch noch hier Wohnsitz nähme, sagt Martin, der auch Finanzdirektor des Kantons ist.

Vertrag verpflichtet, im normalen Betrieb nur Thurgauer zu impfen

Die Hirslanden AG habe an einer Sitzung gefragt, ob sie zehn Personen zu Testzwecken impfen kann, um den Umgang mit dem Impfstoff zu üben. «Ich sagte Ja und dachte, sie impfen sich gegenseitig oder das Personal im Impfzentrum oder im Spital», sagt Martin.

Wer die anderen Testpersonen waren, weiss er nicht. Die Testimpfungen fanden gemäss Martin im Spital Münsterlingen statt, noch bevor im Impfzentrum in Frauenfeld die ersten Personen gepikst wurden.

Der Kanton Thurgau hat mit der Hirslanden AG einen Vertrag, dass diese in den Impfzentren nur Thurgauerinnen und Thurgauer impft sowie Personen, die im Thurgau arbeiten, etwa Spitalpersonal. Martin sagt: «Für die Testimpfungen war der Vertrag jedoch nicht gültig.» Die Regierungsrätinnen und Regierungsräte im Thurgau sind alle noch nicht geimpft. «Wir sind noch nicht an der Reihe», sagt der Gesundheitsdirektor.

Urs Martin selber war bis zu seiner Wahl in den Regierungsrat vergangenen März der Leiter in Public Affairs bei der Hirslanden-Gruppe. Beim Entscheid, den Auftrag der Impfkampagne an die Hirslanden AG zu erteilen, trat der SVP-Regierungsrat in den Ausstand.

Aus dem Thurgau gibt es bereits erste Reaktionen

Die erste Reaktion aus dem Thurgau auf die Impfaktion lässt nicht lange auf sich warten: Nina Schäfli, Kantonsrätin und Parteipräsidentin SP Thurgau, macht ihrem Ärger über Twitter Luft. Sie empfindet das Ganze als Affront für alle Thurgauerinnen und Thurgauer.