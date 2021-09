Im Rahmen des Swiss-Derbys findet der 14. Regio-Cup statt

Frauenfeld Hüttwilen ist die schnellste Gemeinde: Der 14. Regio-Cup steht an Im Rahmen des Swiss-Derby vom Sonntag, 5. September, gibt es ein Pferderennen für die Gemeinden. Bislang Spitzenreiter sind Hüttwilen und Pfyn. Am diesjährigen Rennen laufen voraussichtlich elf Pferde. Ein Bericht vom Probelauf unter den erfahrenen Augen von Tierarzt Michael Schmid. Janine Bollhalder 02.09.2021, 05.15 Uhr

Der Tierarzt und Regio-Cup-Verantwortliche Michael Schmid erklärt den Teilnehmerinnen den Ablauf des Rennens. Bild: Janine Bollhalder

Ein sonniger Abend auf der Allmend Frauenfeld. Die Sonne taucht die Pferderennbahn in goldenes Licht. Wenn auch nicht um einen goldenen Pokal, so geht es beim Regio-Cup um Spass. Die Gemeinden der Regio Frauenfeld treten gegeneinander an – der diesjährige 14. Regio-Cup findet am gleichen Tag statt wie das international bekannte Swiss-Derby: am 5. September.

Michael Schmid, Tierarzt und Mitglied des Rennvereins. Bild: Janine Bollhalder

Michael Schmid, Mitglied des Rennvereins und Verantwortlicher des Regio-Cups, steht vor einer Gruppe Reiterinnen. Der Trainingsabend ist dafür da, dass die Teilnehmerinnen ein Gefühl für den Galopp auf der Rennstrecke bekommen. Da es sich bei den Reitern nicht um professionelle Jockeys, sondern um Freizeitreiter handelt, läuft über einen Kilometer der Strecke ein Führpferd vor den anderen. Auf den letzten 600 Metern wird die Strecke freigegeben, Schlussspurt für die Teilnehmerinnen. Die bisher im Sattel erfolgreichste Gemeinde ist Hüttwilen, knapp gefolgt von Pfyn. «Matzingen und Stettfurt haben je auch schon zwei Siege geholt», sagt Schmid.

Idee aus Frankreich

Die Inspiration für den Regio-Cup stammt aus Frankreich. Schmid und die restlichen Vorstandsmitglieder des Rennvereins machten eine Reise in den Westen des Landes, wo ein wichtiges Pferderennen stattfand. «Dort gab es auch zwei Rennen für die Anwohner, die ohne Sattel auf Kaltblütern ritten», erzählt Schmid. Das löste Begeisterung aus bei den Thurgauern und die Idee, dieses Konzept vom Rennen für Laien auch in Frauenfeld zu lancieren.

Der Regio Cup dient auch Marketingzwecken. Schmid sagt:

«Es soll auch darum gehen, Nähe zu den Leuten aufzubauen. Zu zeigen, dass die Pferderennen nicht nur der höheren Gesellschaft vorbehalten sind.»

Die Reiterinnen nach der Proberunde. Bild: Janine Bollhalder

Durchschnittlich haben bislang pro Rennen zehn bis 14 Reiter mitgemacht. In diesem Jahr sind es voraussichtlich elf oder zwölf. Ein spezielles Training sei für den Regio-Cup nicht erforderlich, sagt Schmid, denn: «Wenn das Pferd täglich geritten wird und allenfalls sogar an anderen Wettkämpfen teilnimmt, ist es fit genug.» Vorgaben gibt es nur wenig: Am Regio-Cup sind keine Vollblüter erlaubt sowie aus Sicherheitsgründen keine Reiter unter 13 Jahren.

41. Swiss-Derby 2021 Der Renntag vom Sonntag, 5. September, beginnt um 10 Uhr. Insgesamt gibt es elf Rennen, wobei das Swiss-Derby im Fokus steht. Weitere Höhepunkte sind das 89. Grosse Flachrennen auf der Allmend, der Preis der Stadt Frauenfeld und der Regio-Cup. Die Zuschauerzahl ist nicht beschränkt, allerdings gibt es nur mit einem Covid-Zertifikat Zutritt und einem amtlichen Ausweis. (red)

Pferdehandel hat sich von Covid erholt

Schmid, von Beruf Tierarzt, hat selbst vier Pferde, zwei davon sind Rennpferde. Sie laufen allerdings nicht am Swiss-Derby, denn dieses Rennen ist speziell für dreijährige Pferde konzipiert. Es ist, wie Schmid sagt, grundsätzlich ein Zuchtrennen. «Man kann sehen, welche Pferde eine gute Leistung präsentieren.»

Er geht davon aus, dass die Pandemie den Pferdesport geschädigt hat, allerdings vermutet er keine langfristigen Folgen. Erschwert hat Corona aber die Rennvorbereitungen. «Die Pferde haben weiterhin trainiert werden müssen und können, aber man wusste nie, wann und ob ein Wettkampf stattfindet», sagt er. Besonders unter den Umständen gelitten hat der Pferdehandel. «Niemand hat Pferde gekauft in dieser schwierigen Zeit», sagt der Tierarzt.

«Viele haben ihre Rennpferde verkaufen müssen, da durch die ausgefallenen Rennen Einnahmen fehlten.»

Doch wie er es wahrnehme, habe sich zwischenzeitlich sowohl der Pferdesport als auch der Handel wieder fast auf das Niveau von vor der Pandemie erholt. Obwohl: «Anlässe wie etwa auch das Swiss-Derby können nach wie vor nur unter besonderen Auflagen stattfinden.»

Inzwischen haben die Reiterinnen des Proberennens 1000 Meter der Rennbahn im leichten Galopp hinter sich gebracht. Nun gibt das Führpferd den Weg frei. Es klingt wie Donnergrollen, als die Pferde in vollem Galopp auf die Ziellinie zupreschen. Die Reiterinnen lassen die Pferde ausgaloppieren und kehren zur Ziellinie zurück, wo Schmid wartet. Er ist an diesem Abend sehr zufrieden: Die Reiterinnen haben ihre Pferde im Griff, ein grosser Sicherheitsfaktor. So kann das Gemeindepferderennen stattfinden.