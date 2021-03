Frauenfeld Genossenschaftssiedlung «Generation Wohnen Burgerholz» kommt ins Stocken: Der Stadtrat muss zuerst Grundsatzfragen klären Eigentlich wäre für kommendes Jahr der Baustart geplant gewesen für die Genossenschaftsüberbauung der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur im Frauenfelder Westen. Nun könnte sich der politische Prozess aber noch um einige Hürden verlängern. Sogar eine städtische Volksabstimmung steht zur Diskussion. Mathias Frei 31.03.2021, 04.20 Uhr

Visualisierung: So könnte die Mehrgenerationensiedlung im Westen der Stadt dereinst aussehen. Bild: PD

Eigentlich wäre alles bereit gewesen. Doch nun geht es plötzlich wieder um Juristenfutter, aber eben ziemlich wichtiges Juristenfutter. Das bedeutet: Es gibt Verzögerungen. Im Zentrum steht dabei die Genossenschafts-Wohnsiedlung «Generation Wohnen Burgerholz» der bekannten und grossen Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW). Hundert Wohneinheiten für altersdurchmischtes Zusammenleben sind im Rahmen dieses Projekts zwischen Sonnenhof- und Burgerholzstrasse geplant.

Barbara Müller, Architektin und Inhaberin Müller Mantel Architekten, Zürich. Bild: PD

Das Investitionsvolumen liegt bei geschätzten 50 Millionen Franken. Im Jahr 2018 hatte der Stadtrat, gestützt auf das Reglement über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, mit der HGW auf der besagten 10'500 Quadratmeter grossen Parzelle 50440 einen Baurechtsvertrag abgeschlossen. Vergangenen Herbst präsentierte die HGW das Siegerprojekt von Müller Mantel Architekten aus Zürich mit der Heimweh-Frauenfelderin Barbara Müller. Soweit so gut. Doch jetzt teilt die Stadt per Medienmitteilung mit:

«Bevor es zur Realisierung des Projekts kommt, müssen nun grundsätzliche Fragen zu bestehenden Rechtsgrundlagen geklärt werden.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Dies führe zu Verzögerungen bei der Umsetzung. Es geht hierbei um die Einsicht des Stadtrats, dass möglicherweise nicht alles so funktioniert, wie man ursprünglich angenommen hatte. Wie Stadtpräsident Anders Stokholm auf Anfrage sagt, habe man bei der Erarbeitung der kürzlich im Gemeinderat präsentierten Liegenschaftenstrategie festgestellt, dass man bei besagtem Baurechtsvertrag mit der HGW nochmals über die Bücher müsse.

Eine Frage der stadträtlichen Ausgabenkompetenz

Über allem steht aber «das klare Ziel, das sehr gelungene Projekt erfolgreich umzusetzen», wie Stokholm sagt. Auch HGW-Geschäftsführer Martin Schmidli betont, dass man die geplante Genossenschaftssiedlung auf jeden Fall realisieren wolle. In der Medienmitteilung der Stadt heisst es, die Klärung müsse unter anderem aufzeigen, ob im vorliegenden Projekt der Baurechtsvertrag oder ein Landverkauf vorteilhafter wäre. Und weiter:

«Beide Optionen sind gemäss dem Reglement grundsätzlich möglich, doch die Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung sind bei der Abgabe jeweils einzuhalten.»

Martin Schmidli, Geschäftsführer Heimstätten-Genossenschaft Winterthur. Bild PD

Zum einen geht es laut Stokholm darum, ob der Stadtrat nebst der Aufgabenkompetenz, eben die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, auch die entsprechende Ausgabenkompetenz hat. Der Stadtrat hat im Glauben, sein Handeln stütze sich auf das Reglement über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, der HGW bereits einen günstigen Baurechtszins zugesprochen. Es ist davon auszugehen, dass die zugesagte Vergünstigung des Baurechts zumindest in die Finanzkompetenz des Gemeinderats fällt. Wahrscheinlich ist aber sogar eine kommunale Volksabstimmung notwendig. Stokholm sagt:

«Wenn der Stadtrat nicht über diese Finanzkompetenz verfügt, verlängert das den politischen Prozess.»

Zum anderen gelte es, zu klären, ob die reglementarische Förderung von preisgünstigem Wohnraum auch in der Zone für öffentliche Bauten möglich ist. Denn die Parzelle 50440 befindet sich aktuell in dieser Zone. Falls das nicht möglich wäre, müsste ebenfalls der Gemeinderat über die notwendige Umzonung befinden. Des Weiteren obliegt dem Gemeinderat auch die Befugnis, über die Abgabe von Land im Baurecht mit einer Fläche von über 2000 Quadratmeter zu entscheiden. Da spielt es keine Rolle, ob sich die Parzelle, wie in diesem Fall, im Landkreditkonto befindet.

An einen Baubeginn im 2022 glaubt keiner mehr

Stokholm will sich betreffend Prognosen zum möglichen Baustart der Genossenschaftssiedlung nicht zu sehr auf die Äste hinaus wagen:

«Theoretisch wäre es wohl noch möglich, 2022 zu beginnen. Aber es braucht ja auch noch ein Baubewilligungsverfahren.»

HGW-Geschäftsführer Schmidli sagt dazu: «Im besten Fall ist 2022 noch möglich. Aber ich habe meine Zweifel.» Man warte mit weiteren Planungsarbeiten zu, bis diese wichtigen Fragen geklärt seien. Abgesehen vom Zeitfaktor würden dem Projekt keine nennenswerten Nachteile entstehen, ist sich Schmidli sicher. Einerseits könnten Bauvorhaben durch solche Verzögerungen zwar an Dynamik verlieren. Andererseits könne man die zusätzliche Zeit auch nutzen, um das Projekt weiter zu optimieren. Für Schmidli ist klar:

«Wenn der bestehende Baurechtsvertrag standhält, realisieren wir unser Projekt gerne im Baurecht.»

Natürlich sei für die HGW ein Landkauf immer eine Option. Wenn man die Wahl habe, bevorzuge man den Kauf gegenüber dem Baurecht. Denn im Fall eines Landkaufs müssten keine weit in der Zukunft liegende Fragen, etwa die Problematik des Heimfalls, geklärt werden.