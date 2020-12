frauenfeld Festlichkeit auf dem Bildschirm: Der Anbieter LeuTV überträgt Gottesdienste und Weihnachtsmessen der St.Nikolaus Kirche live Via Internet oder Fernseher können die Leute, welche die St. Nikolaus Kirche an den Festtagen nicht besuchen können, die Veranstaltungen am 24. und 25. Dezember auf dem Sender LeuTV verfolgen. 17.12.2020, 16.35 Uhr

Die katholischen Kirche St. Nikolaus in Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) Die Mitternachtsmesse schenkt vielen Gläubigen emotionale Erinnerungen. Nach dem trauten Familienfest an Heilig Abend noch spät aus dem Haus, in eine meist gut besuchte Kirche. Sonst ist sie selten so gut besetzt. Damit auch dieses Jahr, mit beschränkten Besucherzahlen, möglichst viele die Mitternachtsmesse in der Stadtkirche St.Nikolaus am 24. Dezember erleben können, überträgt der regionale Anbieter LeuTV die Messe um 23 Uhr live.