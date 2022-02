Frauenfeld Fehler bei der Projektierung: Neue Tierkörpersammelstelle bedarf eines Zusatzkredits Die alte Anlage hat ausgedient, nun soll eine neue Tierkörpersammelstelle gebaut werden. Doch bei der Zusammenstellung der Grobkostenschätzung ist dem Amt für Hochbau und Stadtplanung (AHS) ein Fehler unterlaufen. Die Kosten nach Überarbeitung belaufen sich auf 1,85 Millionen Franken. Das sind 650'000 Franken mehr als ursprünglich geplant. Janine Bollhalder 23.02.2022, 16.20 Uhr

So hätte die ursprünglich geplante Tierkörpersammelstelle neben dem Areal der Kläranlage auf der Grossen Allmend aussehen sollen. Bild: PD

Der vorgesehene Beitrag reicht nicht aus. Im November 2020 hat der Gemeinderat den Antrag des Stadtrates bezüglich eines Kredits von 1,2 Millionen Franken für den Neubau einer Tierkörpersammelstelle einstimmig angenommen. Bei der Projektierung im Sommer des vergangenen Jahres hat sich jedoch herausgestellt, dass dieser Betrag nicht genügt. Das teilt die Stadt Frauenfeld in einer Botschaft mit, die er dem Gemeinderat vorlegt.

Dass die Kälteanlage der bestehenden Tierkörpersammelstelle mit Baujahr 1976 am Ende ihrer Lebensdauer steht, ist im Frühling 2019 klar geworden. Das Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen. Doch bei der Zusammenstellung der Grobkostenschätzung für eine neue Sammelstelle ist dem Amt für Hochbau und Stadtplanung (AHS) ein Fehler unterlaufen.

Die Positionen für Heizung, Lüftung, Kälteanlagen, sowie Sanitär- und Krananlage und Kunstharzböden, Wände in Nasszonen sind als Teil des Kubikmeterpreises ausgewiesen worden. Sie hätten zusätzlich zu diesem Preis aufgeführt werden müssen. Das AHS will offen über die nicht mitgerechneten Beträge informieren und einen Zusatzkredit in Höhe von 650'000 Franken einholen.

Veterinäramt hat geplantes Bauprojekt bewilligt

Bei der Projektierung ist dem Amt für Hochbau und Stadtplanung ein Fehler unterlaufen. Bild: Andrea Stalder (08. Januar 2021)

Die Tierkörpersammelstelle besteht aus Warenein- und -ausgang, Kühlraum, Reinigung, Betreiberbereich, 24-Stunden-Einwurf und Technikraum. Das Gebäude ist als einfacher Industriebau auf einer Betonplatte geplant. Drei Mal pro Woche können tote Tiere mit einem Gewicht bis 200 Kilogramm abgegeben werden. Kleintiere wie etwa Haustiere können Tag und Nacht im 24-Stunden-Einwurf abgegeben werden.

Die Luftfeuchtigkeit und die aggressiven Dämpfe fordern die Verwendung von Chromstahlinstallationen, -toren, -apparaten und -geräten. Das Betriebswarm- und Trinkwasser muss zur Seuchenvermeidung getrennt werden. Um mögliche Keime abzutöten, ist nach Betriebsschluss stets die gesamte Anlage mit aggressivem Reinigungsmittel zu säubern. Die projektierte Anlage ist mit dem kantonalen Veterinäramt besprochen und die vorgesehen Massnahmen in einer Stellungnahme von September 2021 bestätigt worden.

Innovation der Empa Die Tierkörpersammelstelle erzeugt beim Kühlen des Kühlraums Wärmeenergie. Statt wie geplant mit einem Eisspeicher soll diese künftig mit einem Natriumhydroxyd-Absorbationsspeicher aufbewahrt werden. An einer solchen Anlage forschen die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und die Hochschule Luzern. Bis sie jedoch betriebsbereit ist, wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verwendet. Der Stadtrat hat der Tierkörpersammelstelle 60'000 Franken aus dem Energiefonds zugesprochen. (red)

96 Rappen pro Kilogramm Tierkörper

Für die ursprünglich geplante Tierkörpersammelstelle wurden 1,2 Millionen Franken budgetiert. Nach Überarbeitung sind es nun 1,85 Millionen. Praktisch gleichgeblieben sind die Kosten für die Vorbereitungsarbeiten und das Gebäude. Gestiegen sind die Kosten für die Erfüllung der gesetzlichen, betrieblichen und hygienischen Anforderungen. Erhöht haben sich die Honorare um 197’000 Franken sowie die Kosten für Betriebseinrichtungen, Umgebung, Baunebenkosten, Reserve und Ausstattung um 110’000 Franken.

Das Areal der Kläranlage, neben dem die Tierkörpersammelstelle gebaut werden soll. Bild: Andrea Stalder (23. Juli 2018)

Auf der anderen Seite konnten aber auch Kosten eingespart werden – wegen der kompakten Bauform und des teilweisen Verzichts auf automatische Türen. Die Kosten des Abbruchs der bestehenden Tierkörpersammelstelle gehören nicht zum Projekt und werden über den Unterhalt abgerechnet, heisst es in der Botschaft weiter.

Die Abschreibungen für die Tierkörpersammelstelle werden über 33 Jahre auf 1,5 Millionen Franken geschätzt. Sie ist eine selbsttragende Anlage. Die Bau- und Betriebskosten werden wie bisher verursachergerecht auf sämtliche Entsorgenden aufgeteilt und verrechnet. Den Gemeinden wird für die angelieferten Tierkörper 96 Rappen pro Kilogramm verrechnet, das entspricht einer Steigerung von rund 40 Rappen zum aktuellen Betrag.

Bewilligt der Gemeinderat den Zusatzkredit von 650'000 Franken für die Tierkörpersammelstelle, wird das Baugesuch eingereicht. Rund fünf Monate später soll der Baustart erfolgen. Auf etwa sieben Monate wird die Bauzeit geschätzt. Die bestehende Anlage wird nach Bezug der neuen zurückgebaut.