TZ-Praktikantin Sophie Ade berichtet von ihrer FMS-Abschlussfeier

Frauenfeld «Es ist wenig verständlich, dass ich jetzt nervös bin»: TZ-Praktikantin Sophie Ade erzählt von ihrer Abschlussfeier Ein Abend voller Glückwünsche, Geplauder und Fotos: Die ehemalige TZ-Praktikantin Sophie Ade hat ihr Abschlusszeugnis der Fachmittelschule (FMS) Frauenfeld in der Hand. Nur etwas hat sie verpasst: das Feuerwerk. Sophie Ade 27.06.2021, 18.30 Uhr

Das Abschlusszeugnis und eine Rose in der Hand: Sophie Ade. Bild: Reto Martin

Getrieben von leichter Nervosität rutschte ich zwischen Anzügen, Abendkleidern und bereitstehenden Rosen ein wenig auf meinem Stuhl herum. Nüchtern betrachtet wenig verständlich, denn eigentlich liegt der nervenaufreibende Teil zu diesem Zeitpunkt bereits hinter mir. Die Prüfungen sind vorbei, jetzt noch die Abschlussfeier.

Dennoch war ich mit meiner Anspannung in guter Gesellschaft, denn die restliche Schülerschaft der Fach-, Informatik- und Handelmittelschule wirkt ebenfalls leicht nervös. So mischte sich die Atmosphäre in der Aula der Kantonsschule Frauenfeld mit Spannung und Festlichkeit. Eher weniger festlich ist das fehlende Beisein der Angehörigen. Doch als das Licht gedämmt und die Feier sowie der Livestream gestartet wurde, vergass ich die trüben Gedanken schnell.

In wenigen Schritten begaben sich Pianist Raphael Jost und Schülerin Lorena Beadini auf die Bühne und steuerten in drei Gesangseinlagen den musikalischen Teil zur Feier bei.

Weg zur Rose ohne Stolperer

Danach gratulierte Rektorin Chantal Roth in ihrer Rede allen herzlich zu ihrer Leistung und gab uns ihre Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Gleichzeitig sprach sie auch das Ende der Handelmittelschule an. Ihr pflichtete auch der ehemalige Lehrer und neue Prorektor des KV Zürich, Andreas Bischoff, bei, welcher sie auf der Bühne ablöste. Nach einem weiteren musikalischen Akt galt es Ernst. Prorektor und Moderator Oliver Szokody sagte:

«Jetzt kommen wir zur eigentlichen Bestimmung dieses Abends. Nun werden Sie gewürdigt und gebürtig gefeiert.»

Sophie Ade erhält ihr Abschlusszeugnis der FMS. Bild: Reto Martin

Die Reihen vor mir richteten sich auf und gingen angeführt von ihren Klassenlehrpersonen auf die Bühne, wo sie Zeugnis sowie Rose in Empfang nehmen durften. Dann war ich es, die sich auf den Weg zur Bühne machte. Den Stolperer vom letzten Jahr liess ich allerdings weg.

Fachmittelschul-Absolventin Jana Marti durfte zudem den Jimmy-Bauer-Preis sowie das Preisgeld von 600 Franken entgegennehmen. Sie strahlte so deutlich, dass es auch über die Maske hinaus sichtbar war. Zu ihr gesellen durfte sich Jan Kott, welcher sich den Preis für die Informatikmittelschule sicherte.

Nach dem offiziellen Teil wartete auf uns ein Apéro im Freien, der von munterem Geplauder erfüllt war. Die Stimmung war ausgelassen und Fotos wurden im Sekundentakt geschossen. Ich blieb dabei nicht untätig. Nur mein treuer Begleiter, das Weinglas, erwies sich dabei als eher unpraktisch.

Freikurs Pyrotechnik leistete ganze Arbeit

Das Anstehen bei der Kantine und die Kochkünste des Mensateams katapultierten mich zurück in die Zeit vor meinem Abschluss. Auch das Feuerwerk soll die Wucht gewesen sein. Zumindest sieht es auf den Videos, die mir nachträglich gezeigt wurden, ganz so aus, als hätte der Freikurs Pyrotechnik unter der Leitung von Markus Müller ganze Arbeit geleistet. Denn blöderweise muss ich mich zu diesem Zeitpunkt irgendwo zwischen Bahnhof und Peggys aufgehalten haben. Doch auch ohne dieses Feuerwerk werden mir meine Erinnerungen an die letzten Momente an dieser Schule immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.