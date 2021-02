Frauenfeld «Es hat halt einfach gepasst»: Nach über 40 Jahren beim Werkhof hat «Mister Winterdienst» Peter Lang seinen letzten Arbeitstag Dank ihm waren Frauenfelds Strassen im Winter sauber. Seit 1980 ist er beim städtischen Werkhof tätig, nun geht Peter Lang in Pension. Mathias Frei 08.02.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Lang im Tafelwald auf dem Areal des städtischen Werkhofs. Bild: Andrea Stalder

Das ist schon länger her: Erst 1993 wurde der 1. August landesweit zum gesetzlichen Feiertag. Das ist auch schon länger her: Am 1. August 1980 hat Peter Lang beim Werkhof der Stadt Frauenfeld angefangen. «An meinem ersten Arbeitstag musste ich deshalb nur bis zum Mittag arbeiten, weil es eben der 1. August war.» Peter Lang schmunzelt. Das ist nun über 40 Jahre her. In der heutigen schnelllebigen Zeit mehr als nur eine halbe Ewigkeit in einem Arbeitsleben.

Am 6. Februar hat er seinen 65. Geburtstag gefeiert. Am 8. Februar hat er seinen letzten Arbeitstag, dann geht’s in die Pension. Der Urfrauenfelder Lang hat Strassenbauer gelernt, danach die Vorarbeiterschule gemacht. Im Sommer 1980 begann er beim städtischen Werkhof als Vorarbeiter im Unterhalt. Zuletzt war er Bereichsleiter Signalisation und Strassenunterhalt.

Und vor allem war Lang in Frauenfeld Mister Winterdienst. Während 40 Wintern war er Einsatzleiter, die letzten 20 Jahre wirkte er als Winterdienstchef. Im aktuellen Winter war er nur noch ganz am Anfang im Einsatz. «Aber ich bin keiner, der den anderen die ganze Zeit ‹drischnorret›.»

Peter Lang vor Winterdienstfahrzeugen im Frauenfelder Werkhof. Bild: Andrea Stalder

Strassenbauer perfekt für Belagsarbeiten

Peter Lang gehört nicht zur lauten Sorte Mensch. Aber er war immer da, wenn man etwas von ihm brauchte. Wenn man ihn fragt, was ihn über 40 Jahre im Werkhof gehalten hat, meint er:

«Es hat halt einfach gepasst.»

Lang fing zu einer Zeit bei der Stadt an, als der Werkhof noch in der Henki war, im Geviert zwischen St.Galler- und Schlossmühlestrasse. 42 Mann stark war der Werkhof damals noch, heute sind es noch 29. Lang erinnert sich: «Früher gingen wir zu Fuss mit dem Handwagen.» In jedem Quartier habe der Werkhof darum ein kleines Lager gehabt. «Und Belagsarbeiten führten wir damals noch selber aus.»

Markus Graf, der aktuelle Werkhofchef, muss schmunzeln, wenn er an damals zurückdenkt:

«Peters Team glich einer Bourbaki-Armee, aber er holte das Optimum heraus.»

Und auch Jakob Schmid, Grafs Vorgänger als Werkhofchef, hat nur Lob übrig für Lang: «Er war die Konstante im Werkhof. Und als gelernter Strassenbauer war er natürlich federführend im Strassenunterhalt.» Lang habe den Werkhof von A bis Z gekannt. «Für mich war er stets eine grosse Unterstützung», stellt Schmid fest.

Graf schlägt in dieselbe Kerbe: «Er war loyal, hat aber immer konstruktiv-kritisch mitgedacht.» Lang habe seine Arbeit akribisch gemacht und zu seinen Leuten geschaut. «Seine Winterdienst-Rapporte waren rekordverdächtig kurz, er war direkt, hat nie hintenherum getratscht, konnte sich aufgrund seiner Grösse nie verstecken. Und vor allem war er gesellig, gehörte bei Werkhof-Festli immer zu den Letzten, die noch da waren.» So ist er, Peter Lang.

Er konnte immer zu Fuss zur Arbeit gehen

Ein paar Jahre nach dem Stellenantritt beim Werkhof heiratete Lang, gründete eine Familie. Seine drei Kinder sind heute schon längst erwachsen, er ist mittlerweile geschieden. Es hat für ihn damals halt einfach gepasst. Und was dazu kommt:

«Es ist mir einfach nie langweilig geworden.»

Peter Lang Bild: Andrea Stalder

Was Peter Lang ebenfalls zum Vorteil war: Er konnte immer zu Fuss zur Arbeit. Als der Werkhof noch in der Henki war, wohnte er am Chappenzipfel-Kreisel, später zog er über das Stadtbusdepot an der Gaswerkstrasse, mittlerweile ist er schon lange an der Eisenwerkstrasse daheim. «So konnte ich auf dem kurzen Heimweg jeweils noch ein wenig runterkommen. Und nach Feierabend gab es auch mal einen Schwatz mit den Nachbarn.» Zu seiner Zeit im Winterdienst sagt Lang, das sei eine Frage der Erfahrung.

«Da wächst man hinein.»

Was er ebenfalls festgestellt: dass der Papierkrieg im Allgemeinen grösser geworden ist. Wehmütig werde er deshalb nicht, dass er in Pension gehen könne. «Ich bringe meine Zeit schon rum.»

Das glaubt man Peter Lang aufs Wort. Er ist im Vorstand des Quartiervereins Kurzdorf aktiv, hat bald mehr Zeit für Töfftouren, zum Beispiel ins Südtirol, und dazu ist er ja auch noch Wanderleiter bei den Naturfreunden Frauenfeld.