Frauenfeld «Es geht darum, das Publikum zu begeistern»: Luca Hänni bringt Frauenfelder Tanzgruppe ins Fernsehen Das SRF hat eine neue Sendung: Stadt Land Talente. Drei Juroren haben in der ganzen Schweiz Talente gesucht. Stefanie Heinzmann hat Sängerinnen und Sänger gesucht und Jonny Fischer Comedians und Zauberer. Der dritte Juror, Luca Hänni, hat Tänzerinnen und Tänzer gesucht – und dank seinem Urteil haben sich die Tänzer der Rock Academy für die nächste Runde qualifiziert. Tanzlehrer Dimitri Isenring erzählt, wie das Casting war. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 18.09.2021, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tanzen bald über den TV-Bildschirm: die Tänzerinnen und Tänzer der Rock Academy aus Frauenfeld. Bild: PD

Wann haben Sie sich entschieden, bei der SRF-Sendung «Stadt Land Talent» mitzumachen?

Dimitri Isenring: Die Entscheidung fiel zu Beginn dieses Jahres, als die Ausschreibung veröffentlicht wurde. Bald darauf hat das SRF Kontakt aufgenommen.

Dimitri Isenring, Gründer der Tanzschule Rock Academy und Tanzlehrer Bild: PD

Wie ging es weiter?

Im Juni war es dann soweit, Juror Luca Hänni kam in unser Tanzstudio. Es gab drei Acts, die um seine Gunst tanzten. Eine Einzeltänzerin, ein Pärchen und eine 14-köpfige Gruppe. Entschieden hat er sich dann für die Tanzgruppe mit Kindern im Alter von elf bis 16 Jahren.

Wie war die Begegnung mit Luca Hänni?

Für die Kinder war es sehr interessant, da viele auch Fans sind. Sie haben Bilder mit ihm machen oder eine Frage stellen können.

Nach welchen Kriterien ist die Entscheidung getroffen worden?

Es geht darum, das Publikum begeistern zu können. Ich denke, deswegen hat die Kinder- und Jugendlichengruppe gewonnen. Sie sind ein grösserer Überraschungsfaktor als ein Einzeltänzer oder Pärchen.

In einem Video sagt Luca Hänni, dass er beim Tanzen Geschichten erzählt. Wie sehen Sie das?

Da die Gruppe zu einem Musikzusammenschnitt unter dem Motto «Pearl Harbour» getanzt haben, erzählten sie sicherlich eine Geschichte. Allerdings finde ich nicht, dass man beim Tanzen immer eine Geschichte erzählt. Insbesondere beim Rock’n’Roll geht es vor allem darum, Leidenschaft und Dynamik zu präsentieren. Generell geht es beim Tanzen um Ausdruck.

Wie ging es nach dem Casting weiter?

Wir wurden nach Zürich ins Studio eingeladen, wo die Ausscheidungssendungen gedreht wurden. Die Tanzgruppe der Rock Academy wird am 2. Oktober zu sehen sein. Wenn die Gruppe ins Finale kommt, werden sie am 10. Oktober in einer Livesendung auftreten.

Wie trainiert man, ohne zu wissen, im Finale dabei zu sein?

Die Tänzerinnen und Tänzer sind Leistungssportler, und ein Teil von ihnen gehört der Nationalmannschaft an. Sie trainieren bis sechsmal pro Woche und sind somit fit sowie auf Situationen wie diese vorbereitet.

Werden Sie auch auftreten?

Nein, aber ich trainiere die Gruppe.

«Stadt Land Talent» wird am 18. und 25. September, sowie am 2. Oktober ausgestrahlt, jeweils um 20.10 Uhr auf SRF 1.