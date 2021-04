FRAUENFELD «Er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen»: Ex-Imam gibt aus Thurgauer Kantonalgefängnis Aufruf zum Mord – jetzt darf er nicht mehr telefonieren Ein vom Bundesstrafgericht zu 70 Monaten Gefängnisstrafe und anschliessendem Landesverweis verurteilter Iraker, der in der Winterthurer An’Nur-Moschee predigte, hat aus dem Kantonalgefängnis Frauenfeld zum Mord aufgerufen. Vor seiner Festnahme wohnte er in einer Asylunterkunft im Hinterthurgau.

Samuel Koch 09.04.2021, 17.20 Uhr

Das Thurgauer Kantonalgefängnis mit seinen 56 Plätzen liegt im Frauenfelder Langdorf-Quartier. Bild: Andrea Stalder

Eskaliert ist es am 17. März innerhalb der Mauern des Thurgauer Kantonalgefängnisses in Frauenfeld. Der 53-jährige Ex-Prediger der Winterthurer An'Nur-Moschee telefonierte mit seiner Mutter, die im Irak wohnt. Nachdem der Insasse ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass von den anwesenden Beamten keine Anweisungen, Bedrohungen, Aufträge zum Nachteil anderer Personen toleriert würden, rief er zum wiederholten Mal zum Mord auf.

Seine Mutter sagte zu ihrem Sohn im Frauenfelder Gefängnis: «Die ganze Familie wartet auf deine Anweisungen.» Dann fing der Beschuldigte einen Satz an, ehe ihn die Beamten unterbrachen und ihm das Telefon aus der Hand rissen. Der Mann habe Widerstand geleistet, ohne jedoch tätlich zu werden, und dann laut ausgerufen:

«Mama, sag O., er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!»

So steht es in der Verfügung der neuerdings für den Fall zuständigen Berufungskammer des Bundesstrafgerichts vom Donnerstag. Beim Gespräch zwischen Mutter und Sohn ging es um einen im Irak getöteten Neffen des Beschuldigten, der von kurdischen Polizisten als IS-Mitglied eingestuft und deshalb getötet wurde, nachdem er sich nicht ausweisen wollte. Das hat der «Tages-Anzeiger» am Freitag publik gemacht.

Im vergangenen Herbst hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona den Mann unter anderem wegen Beteiligung an der kriminellen Organisation Islamischer Staat (IS) zu 70 Monaten Freiheitsentzug und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Die Berufungskammer ist nun für den Fall zuständig, nachdem sowohl der mutmassliche Terrorist als auch die Bundesanwaltschaft Beschwerde gegen das Urteil eingereicht haben.

Datenträger mit Gewalttaten in Unterkunft im Hinterthurgau

In Frauenfeld sitzt der seit 1998 in der Schweiz wohnhafte Iraker seit Januar 2020, nachdem er im Mai 2017 verhaftet wurde. Damals lebte der Sozialhilfeempfänger in einer Asylunterkunft im Hinterthurgau. Bei einer Durchsuchung fanden die Justizbehörden auf einem Datenträger Material mit abscheulichen Gewalttaten – Fotos von Enthauptungen sowie Videos von Hinrichtungen und Verstümmelungen. Das geht aus dem schriftlichen Urteil des Bundesstrafgerichts von Ende März hervor. Zudem hat er gedroht, seine in der Schweiz lebende Frau umbringen zu lassen, sollte sie sich von ihm scheiden lassen. Die Ehe ist mittlerweile geschieden, die Frau fürchtet sich jedoch gemäss unterschiedlichen Medienberichten vor einer Racheaktion ihres Ex-Mannes.

«Auge um Auge, Zahn um Zahn»

Die erstinstanzliche Verurteilung des Bundesstrafgerichts hinderte den Mann jedoch nicht daran, weiterhin mit seiner Mutter zu telefonieren. Denn die Telefonate wurden zwar überwacht sowie von einer Dolmetscherin übersetzt und niedergeschrieben. Aber sie waren bewilligt, weshalb der Mann bereits im Februar über seine Mutter seinem in Deutschland lebenden Bruder ausrichten liess, dass man «dieses Oberhaupt in Hamburg, das seinen Bruder damals angezeigt hatte, nicht davonkommen lassen darf». Nach einer ersten Verwarnung folgte das Telefonat Mitte März. In einem Vorgespräch sagte er, dass die Demokratie nicht alles sei und gab das Bibelzitat «Auge um Auge, Zahn um Zahn» von sich. Die Schuldigen am Tod seines Neffen verstünden nur «Blut gegen Blut» und wenn er nichts unternehme, würde seine ganze Familie ausgelöscht. Dann eskalierte es beim Telefonat mit seiner Mutter.



Berechtigung für Telefongespräche aufgehoben

Mittlerweile ist es dem Insassen untersagt, weitere Telefonate zu führen, nicht einmal überwachte. Das hat die vorsitzende Richterin des Bundesstrafgerichts entschieden. In der Verfügung heisst es: «Die Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt wird einstweilen aufgehoben.» Dagegen kann der Beschuldigte beim Bundesgericht Beschwerde einreichen.