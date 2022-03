Frauenfeld «Enttäuscht und ratlos»: Gemeinderat Stefan Geiges poltert nach Beantwortung zu seinem Vorstoss gegen den Stadtrat In einer persönlichen Erklärung hat Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges seinen Unmut über die Beantwortung des Stadtrates zu seiner Einfachen Anfrage zur städtischen Strategie hinsichtlich Kaff-Pavillon, Holz-Kompetenzzentrum und Markt Thurgau kundgetan. Samuel Koch 03.03.2022, 16.30 Uhr

Visualisierung des geplanten Holz-Kompetenzzentrums von Lignum Ost auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD

Die Politiker spielen mit dem Feuer, an dem sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder die Finger verbrennen können. Diese Rhetorik hat Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges vergangene Woche während der Sitzung des Stadtparlaments verwendet. In seiner persönlichen Erklärung zur Beantwortung des Stadtrates auf seinen Vorstoss monierte er: «Ich bin enttäuscht und ratlos über die Art von Politik.»

Im November hat Geiges seine Einfache Anfrage mit dem Titel «Kaff-Pavillon, Holz-Kompetenzzentrum und Markt Thurgau: Zwei Standorte für drei Projekte» eingereicht, worauf er im Februar vom Stadtrat Antworten auf seine sieben Fragen lieferte. Enttäuschende Antworten, geht es nach Geiges. Und weiter:

«Hinzu kommt der teilweise belehrende Ton des Stadtrates auf ein paar einfache Fragen.»

Stefan Geiges, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Geiges meint, dass die Antworten zwar interessant seien, aber seine Fragen nicht beantworteten. Der Stadtrat wolle es «einmal mehr» allen recht machen und mit dem Markt Thurgau und dem Pavillon der Kulturarbeit für Frauenfeld (Kaff) seine eigenen Projekte verfolgen – und erst in zweiter Linie das Holz-Kompetenzzentrum der Lignum Ost, wofür wie beim Markt Thurgau ebenfalls ein Projekt für Geld von den TKB-Millionen zur Debatte steht.

Lignum Ost und Kaff vor Kopf gestossen

Sauer stösst Geiges die Begründung auf, dass der Kaff-Pavillon deshalb prioritär behandelt würde, zumal ein Hochschulcampus auf dem Unteren Mätteli sowieso nicht vor 2029 gebaut werden könnte. «Woher der Stadtrat dies weiss, kann er uns vielleicht erklären», forderte Geiges auf. Einerseits habe der Stadtrat mit dieser Aussage die Vertreter von Lignum Ost und andererseits auch jene vom Kaff vor den Kopf gestossen, zumal der geplante Kulturpavillon nur noch als Zwischennutzung des Unteren Mättelis verstanden werden dürfe. Geiges sagte:

«Nach ein paar Jahren

würde er abgerissen und an einem neuen Standort wiederaufgebaut. Das tönt nicht gut.»

Es sei weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, etwas aufzubauen, um es drei oder vier Jahre später wieder abzureissen. Selbst wenn es Ideen gäbe, das Kaff später in die Stadtkaserne wie etwa in Bern oder Zürich zu integrieren, unterschätzt der Stadtrat laut Geiges die Bedeutung des Holzcampus auf dem Unteren Mätteli, wofür sich im Kanton auch andere Städte interessieren würden. Selbst der Markt Thurgau auf dem Oberen Mätteli sei nicht definitiv gesetzt und könnte in die Wega-Stadt Weinfelden abwandern, wo ein ähnliches Projekt vorgesehen sei, befürchtet Geiges.

Mit der jetzigen Beantwortung gefährde man nun einen Hochschulstandort in Frauenfeld. Geiges moniert, dass der Stadtrat mit dem Kaff-Pavillon und dem Markt Thurgau lieber seine eigene Agenda durchsetzen wolle. Beim Holzcampus hingegen überlasse die Stadt die Hauptverantwortung dem Kanton.