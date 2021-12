Frauenfeld Einfach singen jenseits der Kriterien von Chortauglichkeit: Was mit Circle-Singing im Gemeinschaftsgarten gemeint ist Eine kleine Gruppe traf sich am Freitag im Gemeinschaftsgarten des Vereins Offenes Gärtnern in Frauenfeld (OGIF) zum Circle-Singing. Evi Biedermann 12.12.2021, 16.35 Uhr

Das Feuer unter dem Pavillon im Gemeinschaftsgarten wärmt, auch Katrin Sauter (ganz rechts). Bild: Evi Biedermann

Am Nachmittag hatte es noch nach einem romantisch-verschneiten Winterabend ausgesehen. Doch gegen Abend ging der feine, aber ergiebige Schneefall allmählich in Regen über und Wind kam auf. Vielleicht sind am Freitagabend deshalb nur sechs Personen zum Gemeinschaftsgarten des Vereins Offenes Gärtnern in Frauenfeld (OGIF) gekommen, um beim Circle-Singing mitzumachen.

Warm verpackt stehen wir um das lodernde Feuer herum, immer ein bisschen auf der Flucht vor dem wirbligen Funkenflug. Die glühenden Teilchen könnten ein Loch in die Kleider fressen. Was ist Circle-Singing überhaupt? Ich merke schnell: Es ist kein Gruppensingen im traditionellen Stil. Man steht zwar im Kreis und singt gemeinsam, aber jenseits der Kriterien von Chortauglichkeit. Der musikalische Aufbau eines Circle-Songs basiert auf kurzen Blocks, die sich wiederholen und durch neue ergänzt werden. Erlaubt ist dabei alles, was die menschliche Stimme erzeugt: Gesang, Laute, ein Hauchen, Worte, Geräusche, rhythmisches Atmen, Rufe, Tierlaute.

Archaische Töne und Laute

Allen gemeinsam ist der Puls, das rhythmische Grundelement, das alle Stimmen und rhythmischen Motive vereint und zusammenhält. Die Sängerin und Stimmpädagogin Katrin Sauter, die den Anlass organisiert hat, macht es vor. Was sie dabei an Tönen und Lauten von sich gibt, fühlt sich archaisch an. «Fragt nicht, was es sein könnte, singt einfach mit», sagt die Kulturvermittlerin. Nun sind die anderen dran. Ist gar nicht so einfach, so plötzlich das Hirn auszuschalten. Aber er kommt, der Widerhall aus dem Bauch und tönt mal afrikanisch, mal eher sakral oder auch juchzend.

Katrin Sauter stimmt eine neue Sequenz an und gibt der Gruppe ein Zeichen, sich einzuklinken. Nach ein paar Minuten gesellt sie sich zu jemandem und eröffnet mit ihr eine neue Sequenz, während die anderen mantramässig weitersingen. Das Prinzip ist wie beim Kanon: ein mehrstimmiger Gesang, aber mit stets anders klingenden Elementen. Wir singen nun bereits dreistimmig, das hört sich manchmal gut an, manchmal auch schräg. Ab und zu schert jemand aus und bringt sich als Solo ein. Solche Intermezzi im Sinn von «Was mir einfällt, ist gut» bringen neue Impulse und wirken irgendwie befreiend. Allmählich beginnen sich nun auch die Körper zu bewegen.

Wenn es doch nur nicht so kalt und windig wäre. Und bestimmt hat meine Steppjacke bereits ein paar Löcher abbekommen von den feurigen Glühwürmchen. So schleiche ich mich mit einem Winken davon und summe auf dem Weg zum Auto noch ein bisschen mit, bis ich nur noch mich selber höre.