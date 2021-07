Motocross in Frauenfeld: Unfälle, Sprünge und glückliche Fans

Frauenfeld Ein einzigartiges Freiheitsgefühl: An der Ersatz-Motocrossveranstaltung im Schollenholz strahlen nicht nur die Fahrer, sondern auch die Zuschauer Im Schollenholz sind nur Motocross-Enthusiasten anzutreffen: Kinder, die jubeln, Eltern, die ihren Nachwuchs anfeuern, junge Erwachsene, die sich nie ein Rennen entgehen lassen würden. Dass der Sport aber bisweilen auch gefährlich sein kann, hat sich am Samstag wieder gezeigt, als ein junger Fahrer mit einer Sanitäterin kollidierte. Viola Stäheli 04.07.2021, 18.30 Uhr

Es war sein erstes Motocross-Rennen überhaupt: Der gerade neun Jahre alt gewordene Lio Schärli aus Aadorf hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht.

Lio Schärli posiert zwischen seinen Eltern auf dem Motorrad. Bilder: Viola Stäheli

«Ja, ich war nervös. Aber es ist gut gelaufen. Die Kurven und der letzte Sprung waren cool.»

Neben ihm stehen seine Eltern Aline Schärli und Patrick Bitzer. «Wir sind so stolz auf Lio. Motocross ist sein Ding», sagt Schärli. In Lios Familie fährt niemand Motocross – der Neunjährige hat es für sich selbst entdeckt und bekam als Vierjähriger sein erstes Töffli, mit dem er seinen Spass hatte. «Seit Ende des letzten Jahres fährt er nun aber regelmässig Motocross», sagt Schärli. Auf die Frage, was an Motocross so toll sei, muss der Neunjährige nicht lange überlegen: «Das schnelle Fahren und die Tricks, die man über die Sprünge machen kann. Ich möchte unbedingt wieder an einem Rennen teilnehmen.»

Unglücklicher Unfall Motocross kann offenkundig auch schnell gefährlich werden. Auch an diesem Wochenende waren Sanitätskräfte im Einsatz – im Fall vom Samstagvormittag sogar überaus unglücklich. Gegen 9 Uhr musste der Fahrer eines Nachwuchs-Motocrossrennens nach einem Sturz während des Trainings behandelt werden. Zwei Sanitäterinnen kümmerten sich abseits der Strecke um ihn. Währenddessen verlor ein weiterer Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad an gleicher Stelle und kollidierte mit einer der Sanitäterinnen. Sie musste von der Rega ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt. Auch die beiden 13-jährigen verunfallten Fahrer mussten ins Spital gebracht werden. (mlb)

«Als Zuschauer kann man alles sehen»

Nicht nur Lio freut sich darüber, dass der MRSV Frauenfeld eine Ersatz-Veranstaltung auf dem bewährten Gelände im Schollenholz organisiert hat, nachdem das Ostermotocross pandemiebedingt ausgefallen ist. Auch Reinhard Bayer und die Jugendlichen Linus Ernstson, Fabian Lercher, sowie Florian und Katharina Bayer aus dem vorarlbergischen Feldkirch geniessen als Zuschauer die Rennen. «Mir gefällt besonders der Seitenwagen, da muss es für eine schnelle Zeit harmonisch ablaufen und die Zusammenarbeit der beiden Personen gut funktionieren», sagt Bayer. «Hier in Frauenfeld ist der Überblick über das Rennen grossartig. Als Zuschauer kann man alles sehen», sagt Katharina Bayer.

Fabian Lercher, Linus Ernstson, Katharina, Florian und Reinhard

Bayer vor der Motocross-Strecke.

Ebenfalls auf der Anhöhe, die für die Zuschauer reserviert ist, sind Stefan Aregger mit seinem Sohn Cedric und Marcel Wechsler mit seinen Töchtern Lia und Joline. Der achtjährige Cedric sagt:

«Beim Motocross sind die Sprünge toll. Aber sie klappen nicht immer, dann muss man sie halt nochmals probieren.»

«Was mir am Motocross gefällt, ist, dass es im Freien stattfindet. Dadurch ist es je nach Wetter immer anders. Und die Leute, die sich in der Motocross-Szene bewegen, sind angenehm und unkompliziert», sagt Marcel Wechsler.

Nicolas Bender, Robin Scheiben, Alexander Bartes sind regelmässig an Motocross-Rennen anzutreffen.

Regelmässig an Motocross-Rennen anzutreffen sind Alexander Bartes, Nicolas Bender und Robin Scheiben. Die drei Fahrer bestreiten in Frauenfeld nicht nur mehrere Rennen, sondern unterschreiben auch Autogrammkarten. «Die Strecke ist rutschig, weil es so trocken ist. Das ist für Frauenfeld ungewöhnlich, ich bin an mehr Regen gewöhnt», sagt Bartes. Sowohl er als auch Scheiben sind über ihre Väter ins Motocross gerutscht. «Motocross erfüllt einen mit Adrenalin», sagt Bartes. Scheiben ergänzt:

«Und mit einem Freiheitsgefühl, das schwer zu erklären ist, wenn man nicht selbst gefahren ist.»