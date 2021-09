Generationenwechsel: Neue Leitung des Restaurants Plättli

Frauenfeld Die dritte Generation ist dran: Neue Leiterin des Restaurants Plättli Nicole Engeler übernimmt die Leitung des Restaurants Plätti. Die erfahrene Gastgeberin freut sich auf die Herausforderung. Beim Willkommensapéro hilft bereits die vierte Generation. Christine Luley 13.09.2021, 04.10 Uhr

Nicole Engeler mit ihren drei Kindern. Bild: Christine Luley

Nicole Engeler ist in die Fusstapfen ihrer Mutter Elisabeth getreten und hat die Leitung des Restaurants Plättli in Frauenfeld übernommen. «Es ist für mich wie ein Heimkommen», sagt die neue Gastgeberin beim Willkommensapéro an dem Ort, wo sie einen Teil ihrer Kindheit verbrachte. Engeler erzählt, wie sie als Vierjährige Postkarten verkaufte, «während mein Grossvater Walter Mauerhofer seine Buben, wie er die Löwen nannte, durch die Manege trieb». Sie freut sich auf die Herausforderung. Die Gastronomie ist ihre Passion, und sie blickt auf langjährige Erfahrungen zurück. Bis anhin hat sie als Chef de Service im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden gearbeitet.