Frauenfeld Der Tod bestimmt den Feierabend: Seit Beginn der Pandemie müssen die Kirchenglocken häufiger läuten Mehr Todesfälle bedeuten auch mehr Beerdigungen. Das merken aktuell die Mesmer und Bestatter der beiden Kirchgemeinden von Frauenfeld, die nun mehr zu tun haben. Reklamationen über das häufigere Läuten der Glocken bleiben aber aus. Sophie Ade 12.02.2021, 04.30 Uhr

Ein von Kirschblüten gesäumter Weg auf dem Friedhof Oberkirch. Bild: Donato Caspari (03.04.2017)

Sechs Kirchen sind es, deren Geläut mehrmals täglich ganz Frauenfeld erfüllen. Damit sind nicht nur jene gemeint, welche die Uhrzeit bekanntgeben, sondern auch solche, die für Beerdigungen oder Gottesdienste eingesetzt werden. Genau dieses Glockenläuten hören die aufmerksamen Frauenfelderinnen und Frauenfelder von vieren der sechs Kirchen derzeit öfters.

Besonders die Glocken der Kirche Oberkirch haben mehr zu tun, wie Christof Kaiser, Leiter des Hausdienstes der Katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus, bestätigt.

«Seit Dezember ist deutlich spürbar, dass die Anzahl an Beerdigungen gestiegen ist.»

Diese Zunahme sei jedoch keine Unbekannte und soll bereits in den Vorjahren beobachtbar gewesen sein. «Das hängt auch damit zusammen, dass die Leute oftmals noch bis zu den Festtagen durchhalten und erst danach von uns gehen», erklärt Kaiser.

Christof Kaiser, Leiter des Hausdienstes der Katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus Bild: PD

Doch ohne Spuren geht die Pandemie auch an ihnen nicht vorbei. Er sagt: «Besonders die Mesmer haben mehr zu tun als sonst.» Seiner Aussage pflichtet Cornelia Bonini, Mesmerin in der katholischen Stadtkirche und im Oberkirch, bei. Nach ihrer Einschätzung sind es knapp doppelt so viele Menschen, die sie in den letzten zwei Monaten bestatten musste. «Es kam vor, dass ich jeden Tag bei einer Beerdigung im Einsatz war und für das Wochenende sogar Aushilfen für die Gottesdienste aufbieten musste», erzählt sie.

Gleich viel Arbeitsaufwand ist es bei Samuel Kienast, Pfarrer bei der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. Zwar belaufe sich die Anzahl an Bestattungen von ihm und seinen vier Kollegen im Januar auf insgesamt 20, aber durch die Verunmöglichung von zahlreichen anderen Veranstaltungen gleiche es sich aus. «Zwischen Januar und Oktober 2020 hatte ich acht Bestattungen durchzuführen. Von November bis jetzt sind es mittlerweile zehn», sagt er. Für Kienast ist der Grund dafür offensichtlich.

«Beinahe jeder, den ich bestattet habe, war älter als 85 Jahre. Da hat Corona sicher eine Rolle gespielt.»

Sowohl für die Katholiken als auch die Protestanten ist die Kirche im Oberkirch der Hauptort für Beerdigungen. Die Glocken der St.-Laurentius-Kirche müssen nun öfters läuten, pro Beerdigungen im Schnitt fünf Minuten. «Die Glockentöne sind auf dem Weg von der Halle zum Grab, zur Kirche und nach dem Gottesdienst zu hören», berichtet Kienast.

Cornelia Bonini, Mesmerin in der Stadtkirche und im Oberkirch Bild: PD

Hinzu käme das Geläut von anderen Gottesdiensten, die zuvor im Klösterli abgehalten worden seien, doch aufgrund von Platzgründen nun in der Stadtkirche stattfinden müssen, wie Bonini erzählt.

Akzeptanz statt Verärgerung

Doch ruft die Zunahme an Geläute keine verärgerten Anrufer auf den Plan. Im Gegenteil: «Vorher gab es ab und an mal ein Telefon mit einer Reklamation. Bis jetzt habe ich noch keines bekommen, was mich überrascht», erzählt Cornelia Bonini. Diese Aussage deckt sich mit jener von Kienast. «Die Leute bringen viel Verständnis dafür auf und akzeptieren die Lage.»

In aktuellen Zeiten ist eine Beerdigung nur im engsten Rahmen in der Kirche möglich. Auch wenn die Leute diese Massnahmen akzeptieren würden und die Bemühungen der Kirche zu schätzen wüssten, sei das Abschiednehmen nicht mehr dasselbe, wie Kienast sagt. «Der ganze Ablauf findet nun im engsten privaten Kreis statt und das Läuten der Glocken ist das Einzige, was der Beerdigung den öffentlichen Charakter ein Stück weit zurückgibt.»

Maximal gibt es an einem Tag vier Bestattungen. Da die Katholiken am Morgen und die Protestanten am Nachmittag beerdigen, kommen sie in Oberkirch gut aneinander vorbei. Die evangelische Stadtkirche und die Kirche im Kurzdorf werden dafür nur selten gebraucht, wie Kienast sagt. «Die Bestattung von bekannteren Leuten findet in der Dreifaltigkeitskirche in der Altstadt statt, während die Leute, die einst im Quartier Kurzdorf gelebt haben, dort zur Ruhe finden.»

Enge Zusammenarbeit ist unverzichtbar

Samuel Kienast, Pfarrer bei der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld Bild: PD

Ob das Coronavirus stets der Hauptverantwortliche war, ist nicht klar. Was hingegen aber klar ist: Die Zusammenarbeit mit der Stadt müsse funktionieren, um bei diesen Zahlen mithalten zu können. Kienast sagt:

«Die Abdankungen müssen gut geplant und terminiert werden, sonst wäre das nicht möglich.»

Doch nicht nur da hat die Stadt ihre Finger im Spiel, wie Christof Kaiser sagt: «Wir werden von der Stadt informiert, welche die Information über eine verstorbene Person vom Spital erhält.» Von ihr bekommen sie auch das Dokument, worauf die Planung für die Beerdigung festgehalten ist. Nicht Inhalt dieses Dokuments ist der Grund, weshalb die Person verstorben ist. Dieses Wissen entzieht sich auch den Glocken, die in denselben Klängen weiterläuten. Nur etwas häufiger.